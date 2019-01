Beitia explica que no quiso equiparar el maltrato animal con la violencia de género

La candidata del PP a la Presidencia de Cantabria, Ruth Beitia, ha asegurado que no ha querido equiparar el maltrato animal con la violencia de género, porque no lo piensa y "desde luego es absurdo" y ha añadido que se ha "expresado mal y se ha entendido algo diferente a lo que quería decir".

"Lamento profundamente que los nervios del directo me hayan jugado una mala pasada. Espero que todos nos centremos ahora en lo importante, que es defender los derechos de las mujeres, y no en anécdotas como la de esta mañana", ha respondido Beitia en su cuenta personal de Twitter.

La candidata popular ha hablado así de sus declaraciones esta mañana en una entrevista en Onda Cero, en la que ha dicho que "hay que valorar que la mujer es más vulnerable que el hombre en algunas ocasiones y sí que es verdad que hay que hacer un revisión sin grandes notoriedades a la hora de cambiar esa Ley (de Violencia de Género). Sí que creo que se debe tratar por igual a un animal si está maltratado, una mujer y un hombre, porque todos somos seres humanos y hay que valorar cada caso por individual".

"No he querido equiparar el maltrato animal con la violencia de género, primero porque no lo pienso y desde luego porque es absurdo. Me he expresado mal y se ha entendido algo diferente a lo que quería decir", ha respondido Beitia en su cuenta de Twitter tras las críticas recibidas por el PSOE o el Partido Regionalista de Cantabria.

Y añade "¿Alguien en su sano juicio puede pensar que pongo en el mismo plano el maltrato animal y el maltrato a las mujeres?".

Beitia continúa en Twitter asegurando que "nadie puede estar a favor de ningún tipo de maltrato, pero evidentemente el maltrato a las mujeres es algo que me preocupa especialmente, primero por mi condición de mujer y desde luego como política. Pertenezco a un partido en el que la postura es clara e inequívoca en este tema".

La número 1 de la lista que el PP va a presentar en Cantabria al Parlamento en las elecciones de mayo espera "haber aclarado este malentendido" y asegura que lamenta "profundamente que los nervios del directo" le hayan "jugado una mala pasada".

Respuesta del PSOE



"Querida Ruth. Equiparar la violencia contra las mujeres y contra los animales, ambas condenables, te coloca cerca de los Trump. Solo os vamos a recordar a los que piensan como tú en las derechas y en la ultraderecha una cifra: 976 mujeres asesinadas desde 2003 por ser mujeres", han apuntado los socialistas en la cuenta oficial de Twitter del partido.