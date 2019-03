Carnaval A Coruña 2019: Así afectará al tráfico el desfile

El desfile de Carnaval y los concursos de carrozas obligarán a modificar el tráfico mañana en la ciudad. Aunque no será hasta las 17.30 horas cuando saldrá la comitiva a las 17.30 horas del Cantón Pequeño hacia la plaza de María Pita, los accesos permanecerán cortados desde las 15.30 horas y hasta las 20.00 horas. Las líneas de autobús también verán modificado su recorrido ya que se eliminará el acceso hacia la Marina aunque se mantendrá por avenida do Porto y Juana de Vega, en sentido entrada a la ciudad. En el caso de Durán Loriga, se mantendrá hacia Santa Catalina, Entrejardines y avenida do Porto.

El dispositivo especial de tráfico afectará además a la calle Juana de Vega, cerrada hacia la plaza de Mina y abierta en sentido plaza de Ponevedra, y Sánchez Bregua, cerrada en sentido salida de la ciudad y abierta hacia la plaza de Mina. Entre las 17.30 y las 20.30 horas, el corte será total en el Cantón Grande, avenida de la Marina y avenida de Montoto, por lo que el tráfico se desviará desde el paseo de O Parrote y el transporte público saldrá por el túnel de avenida do Porto.

La parada de los autobuses interurbanos en Entrejardines quedará suprimida entre las 15.30 y las 20.00 horas, por lo que el autobús metropolitano dará vuelta en A Palloza – Cuatro Caminos. Tampoco habrá zona de estacionamiento entre las 10.00 y las 23.00 horas en este punto ni en Juana de Vega entre las 15.30 y las 20.00 horas en sentido salida de la ciudad.

Sobre las 20.00 horas, una vez terminado el desfile, la orquesta Foliada amenizará la fiesta en la plaza de María Pita, donde un jurado entregará los premios a las comparsas y carrozas ganadoras de esta edición del certamen.



Itinerarios alternativos de las líneas de autobús urbano

Las líneas 1, 1 A, 2, 2 A, 3, 3 A, 5, 7, 21, 22, 23 y 23 A se verán afectadas por el desfile. Las líneas 3 y 7, a partir de las 15.30 horas pasarán a circular desde Santa Catalina por San Andrés, calle Alta, paseo marítimo, calle Hospital, campo da Leña, Veramar y Abente y Lago, donde recuperarán su itinerario habitual. Por su parte, la línea 3 A, en sentido Adormideras hacia la plaza de Pontevedra, circulará por la avenida de Navarra, calle de la Torre, campo da Leña, Panaderas y San Andrés para incorporarse en Juan Flórez a su itinerario habitual.

En el caso de las líneas 1, 1 A, 2, 2 A, 5, 17, 23 y 23 A, desde plaza de Ourense, circularán por avenida do Porto, túnel de O Parrote y glorieta de As Ánimas. Los autobuses 5 y 17 continuarán por Abente y Lago y Maestranza, donde se incorporarán a su itinerario habitual mientras que las restantes -1, 1 A, 2, 2 A, 23 y 23 A – regresarán por el túnel de O Parrote y avenida do Porto hasta plaza de Ourense, donde recuperarán su itinerario habitual. En el caso de la línea 17, en el sentido de circulación hacia el Hospital de A Coruña, desde Maestranza bajará hacia la glorieta de As Ánimas, para continuar por el túnel de O Parrote, avenida do Porto y plaza de Ourense, donde recuperará su itinerario habitual.

Las líneas 21 y 22, desde Cuatro Caminos, circularán por Castiñeiras, Federico Tapia, plaza de Galicia y Francisco Mariño. La cabeza de línea estará en Juan Flórez 10, punto en el que la línea 22 recupera su itinerario. La línea 21 continuará hacia San Pedro de Mezonzo, Cuatro Caminos y Ramón y Cajal, donde se reincorporará a su recorrido cotidiano. Finalmente las líneas 24 y UDC desde la avenida de Alfonso Molina, circularán por Federico Tapia, plaza de Galicia y Francisco Mariño, con cabeza de línea en Juan Flórez.



Martes de Carnaval

El barrio de Monte Alto centrará la actividad festiva. Desde las 10.00 horas y hasta las 14.00 horas, las pistas de petanca de San Amaro acogerán el torneo Choqueiro de Petanca, cuyas inscripciones pueden realizarse a través del Club Petanca Coruña; entre las 11.30 y las 14.30 horas el campo da Leña acogerá una fiesta infantil de hinchables, y a partir de las 13.15 horas comenzarán las ofrendas florales a Canzobre, San José y Palau. Por la tarde, entre las 17.00 y las 21.00 horas, se sucederán los pasacalles en la calle de la Torre y su entorno de la mano de Viravolta Títeres, además de Cabezudos y concursos de disfraces. Rockers go to hell ofrecerá dos conciertos al cierre de los certámenes, a las 19.15 y a las 21.00 horas.

Debido a la previsión de tránsito peatonal y de participación ciudadana en los distintos concursos de disfraces choqueiros, el Concello desplegará un dispositivo especial de tráfico que afectará a la calle de la Torre y su entorno, que incluye Panaderas, Cordonería y San Andrés hasta el cruce con Sol.

En el marco de la celebración de las ofrendas florales por la mañana, se cortará puntualmente la circulación entre las 13.45 y las 14.15 horas, en la calle de la Torre y la plaza Juan Manuel Iglesias Mato, desde la plaza del parque hasta San José. A partir de las 13.30 horas se cerrará la circulación de las calles San José, San Xoán – sobre las 14.00 horas – y, desde las 15.30 horas, en la calle de la Torre, desde la avenida de Hércules hasta el campo da Leña. Como es habitual, el dispositivo también implicará la supresión de estacionamiento, que afectará principalmente a las calles San José y San Xoán de 08.00 a 23.00 horas, y a la calle Torre, entre las 15.30 y las 00.00 horas.

En cuanto al transporte público urbano, las líneas 4, 6 y 6 A circularán desde San Andrés y la calle Alta por el paseo marítimo hasta la glorieta de As Lagoas, Torrente Ballester y la calle Beiramar para incorporarse en la calle Orillamar a su itinerario habitual.

A la vuelta, desde la avenida de Hércules, las líneas 4, 6, 6 A, 7 y 11 circularán hacia la plaza de Pontevedra por Ramón del Cueto, Curros Enríquez y paseo marítimo, incorporándose por Modesta Goicouría a la plaza de Pontevedra, donde recuperarán sus recorridos.

Como las líneas 4, 6, 6 A, 7 y 11 no podrán acceder a la parada situada frente al IES Eusebio da Guarda, pararán frente a las oficinas del Real Club Deportivo. La línea 17 circulará por Ramón del Cueto, Curros Enríquez, paseo marítimo y Veramar desde la avenida de Hércules. En Metrosidero recuperará su itinerario habitual.

La línea 5, desde su salida en Adormideras, continuará por la avenida de Navarra y calle de la Torre para incorporarse a la avenida de Hércules y bajar por Ramón del Cueto, Curros Enríquez y paseo marítimo. En Modesta Goicouría girará hacia plaza de Pontevedra con parada frente a las oficinas del Real Club Deportivo. Desde este punto recuperará su ruta habitual a Juan Flórez.



Entierro de la sardina

El miércoles 6, con la celebración del entierro de la Sardina, se cerrará la bajada al club del Mar entre las 15.00 y las 23.00 horas. A partir de las 18.00 horas y hasta las 20.30 horas, se cerrará la calle Areal, entre la avenida de Hércules y la calle Lúa. De 19.30 a 21.00 horas, se producirá un corte puntual en función del paso de la comitiva que saldrá de la calle Areal para continuar por la avenida de Hércules, calle de la Torre y campo da Leña. Desde allí, a partir de las 21.00 horas, la comitiva avanzará por Baltasar Pardal Vidal, calle de la Torre y Manuel García Canzobre para llegar, finalmente a la playa de San Amaro.