Rivera irá al debate en RTVE, pero también quiere el de Atresmedia

El líder de Ciudadanos y candidato a la Presidencia del Gobierno, Albert Rivera, ha dicho este miércoles que su deseo es participar tanto en el debate electoral de RTVE como en el de Astresmedia, y ha pedido a los candidatos del PSOE, Pedro Sánchez, y del PP, Pablo Casado, que se comprometan también.

"Yo quiero todos los debates qué hagan falta, me parece bien que se hagan en la (televisión) pública y en la privada y me parece bien que participen todos los partidos que concurren a las elecciones", ha declarado a los periodistas frente a la sede de la Fiscalía General del Estado.

En su opinión, si alguien "tiene miedo" debatir será porque no tiene un proyecto y unas propuestas que exponer. "Pido al PP y al PSOE que no impidan que se produzcan esos debates, que se comprometan a hacerlos y que no pongamos obstáculos", ha añadido.