López Corbacho: "Desconfiamos de cualquier dato de Alcoa; las cuentas no son tan malas en España"

A la plantilla coruñesa de Alcoa no le cuadran las cuentas expuestas ayer por la multinacional, a la que acusan de cocinar los números de cada planta según su conveniencia. "Por experiencia desconfiamos de cualquier dato económico o financiero que proceda de fuentes de Alcoa", pone por delante el presidente del comité de empresa de la factoría aluminera de A Grela, Juan Carlos López Corbacho. "En todo caso, que no se quejen de pérdidas por el proceso del ERE, pues la decisión de acometerlo fue de ellos", añade el representante sindical, quien considera además que "si ponen en el haber los más de mil millones que se llevaron en ayudas y otros tantos en beneficios, las cuentas no son tan malas en España". Corbacho alude así al dinero público que la multinacional recibió para rebajar su factura de la luz durante la última década en el país, que el Gobierno cifró en mil millones, siendo Alcoa la principal beneficiaria de las subastas de primas eléctricas. También a los 1.492 millones de euros de beneficio que la compañía recogió en A Coruña y Avilés entre 1998 y 2011 „periodo en que las dos plantas presentaban cuentas conjuntas„.