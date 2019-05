Carmelo encaja con Paco Zas

Paco Zas presentó ayer su candidatura a la presidencia del Deportivo junto a su equipo de trabajo en un acto en el hotel Atlántico, donde bajo el lema Estabilidad para crecer explicó los principales objetivos de su proyecto. Entre las primeras medidas concretas que anunció destaca su apuesta por la continuidad del actual director deportivo, Carmelo del Pozo. "En caso de tener el control del consejo la primera decisión sería la continuidad de Carmelo.

A partir de ahí, y ya con el conocimiento del trabajo de Carmelo, de acuerdo con él se tomarán el resto de decisiones que afecten a la estructura deportiva del club", afirmó el aspirante a presidente. El exjugador del Fabril y director general de Coinasa llegó a emocionarse cuando se refirió al "trabajo descomunal" que, a su juicio, han realizado Tino Fernández y sus consejeros desde que gobiernan el club. "De estar en una situación extrema, el Deportivo ha pasado a ser un club estable, apreciado y respetado", argumentó Zas, que enfocó sus elogios a Tino sobre todo hacia la parcela económica. En cambio, "esa estabilidad fuera del terreno de juego no ha tenido reflejo en el verde", lamenta Zas, que apuesta por una línea continuista en aquellos aspectos que sí funcionan bien: "Como dice nuestro lema de campaña [Estabilidad para crecer], lo que funciona, no se toca. Ese lema lleva implícito critica y elogio. No podemos engañar a nadie. Si estamos aquí es porque en la parcela deportiva no se ha tenido la misma suerte que en la económica".

Entre sus prioridades: seguir cumpliendo escrupulosamente con los compromisos para ir reduciendo la deuda. "Todo el deportivismo tiene que saber que en apenas un mes podemos pasar a tener un presupuesto de 65 millones de euros", su estimación en caso de ascenso, "a tener uno de 16", si el Dépor no sube. "Todos los accionistas, abonados y afición en general deben ser conscientes de que tenemos la obligación ineludible de pagar nuestra deuda y este consejo, en caso de aterrizar en la plaza de Pontevedra, cumplirá rigurosamente siempre con todas las obligaciones contraídas, que son muchas".

Zas, el tercer candidato confirmado a la presidencia junto a Jesús Martínez Loira y Manuel López Cascallar, no contempla "en principio"ningún pacto con alguno de los otros aspirantes. "No voy a cambiar a nadie de mi consejo por nadie", zanjó. Además, en caso de que su opción no resulte la más votada en la junta extraordinaria del día 28, no forzará su presencia en el equipo directivo aunque le corresponda algún consejero, sino que dejará que gobierne la candidatura que obtenga un mayor respaldo.

Entre los objetivos de Zas está potenciar el equipo femenino y las categorías inferiores —"la cantera para mí es una obsesión"— para convertirlas en "el escaparate de lo mejor del fútbol coruñés y gallego, tanto de jugadores como de entrenadores".

Un equipo de trabajo con seis consejeros, a los que "previsiblemente" se unirán otros dos

Con respecto a la candidatura a la presidencia del Deportivo que Paco Zas presentó hace cinco años y medio repiten como aspirantes a consejeros Alberto Méndez Rodríguez, empresario y vicepresidente del Victoria Club de Fútbol; Jesús Chapela Rey, abogado y socio-director del despacho Artabria Abogados; y Pablo Ruiz Cuadrado, economista y socio de Bassford GmbH. A ellos se incorporan dos novedades: Juanma Sánchez-Padrós, socio de TKL Abogados con larga experiencia en consejos de administración, como R, en sociedades cotizadas, como Euskaltel, y en fundaciones; y Jorge Borrajo Dios, auditor de cuentas y también abogado. Un equipo no remunerado de seis personas, pendiente aún de posibles incorporaciones, ya que la candidatura de Zas comunicó al club su previsión de elevar a ocho el número de componentes del nuevo consejo: "Es posible que haya alguna incorporación más. Previsiblemente seremos ocho".