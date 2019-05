Repasa las entrevistas con todos los candidatos de A Coruña

►Xulio Ferreiro: "Iremos máis rápido ou máis lento pero non nos desviamos do camiño un só centímetro"

"Na Coruña non se presenta Pedro Sánchez, na Coruña o PSOE ten una traxectoria propia, nos anos nos que gobernou, cos intereses que se movían, e nestes catro anos"





►Beatriz Mato: "Estoy dispuesta a hablar con el PSOE para que no gobierne la Marea"

"Todo el mundo se te acerca diciendo 'a ver si sacas a estos de ahí' y yo creo que es el sentir mayoritario" | "¿Un pacto con Vox? No voy a pactar con ningún extremo"| "El Gobierno local tiene buenas ideas pero son expertos en ejecutarlas mal"



►Inés Rey: "La gente no vota pensando en pactos, la gente vota pensando en proyectos"

"La legitimidad para gobernar en solitario se consigue con el diálogo, con respeto institucional y con capacidad de liderazgo, más allá del número de concejales"



►Francisco Jorquera: "O BNG é garantía de cambios reais e de que non van significar un retorno ao vazquismo"

"O resultado de 2011 obedeceu máis a un contexto de carácter xeral" || "Nestas eleccións vai primar a clave local e vaise valorar o noso traballo destes catro anos"



►Mónica Martínez: "Recogemos un poco del desencanto que la gente ve en la derecha y la izquierda"

"Para nosotros es necesario auditar contratos y agilizar la burocracia" || "La palabra parálisis por la gestión del Gobierno local no la utiliza la oposición, la usa la calle"



►María Jesús Herrero: "El votante de Vox no tiene otro partido a quien votar, no tiene otra elección"

"Llevamos en el programa hacer un pequeño hipermercado 'online' con todos los comercios"

►Pedro Armas: "No voy con ínfulas de alcaldable, como algunas, que parecen Luther King"

"No hacemos mítines porque no valen para nada, solo van los que ya están convencidos"



►Rubén Duruelo: "Queremos una ciudad con mejoras en muchos ámbitos"

"Si logramos escaño, la gente ganará una representación que no la va a engañar"



►Miguel Ángel Rosende: "Nacimos porque nadie abanderaba el coruñesismo"

"Proponemos fusionar A Coruña con Sada, Arteixo, Cambre, Culleredo y Oleiros"