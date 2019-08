Los libros que tienes que leer este verano

Para muchos, las vacaciones de verano se convierten en el paréntesis que llevan esperando todo el año para hacer aquello que más les gusta: leer a destajo. Otros, aprovechan los momentos de relax para acompañarse de buena literatura y despejar la mente de los móviles y todos los dispositivos electrónicos.

Independientemente del tipo de lector que seas, leer bajo la sombrilla, en la tumbona, en el parque o en el sofá de casa se convierte en un placer veraniego cuando el tiempo no apremia. Por eso, si estás deseando devorar algún libro estas vacaciones te presentamos algunas recomendaciones de éxito de este 2019.



'Largo pétalo de mar', de Isabel Allende (Plaza & Janes Editores)

La emocionante nueva novela de Isabel Allende se sitúa en la Guerra Civil española. El joven médico Víctor Dalmau, junto a su amiga pianista Roser Bruguera, tienen que abandonar Barcelona, y cruzar los Pirineos rumbo a Francia. A bordo del Winnipeg, un navío fletado por el poeta Pablo Neruda que llevó a más de dos mil españoles rumbo a Valparaíso, embarcarán en busca de la paz y la libertad que no tuvieron en su país.

'Yo, Julia', de Santiago Posteguillo (Editorial Planeta)

La novela de Santiago Posteguillo fue galardonada con el Premio Planeta 2018. En el 192d.C. Julia, hija de reyes, madre de césares y esposa de emperador, quiere instaurar una dinastía. Roma está bajo el control de Cómodo, un emperador loco. El Senado se conjura para terminar con el tirano y los gobernadores militares más poderosos podrían dar un golpe de Estado.

'Recuerdos del futuro', de Siri Hustved (Seix Barral)

La novela más reciente alberga 'thriller' psicológico y feminismo y podría encajarse en la categoría de autobiografía novelada. Habla de una escritora consagrada que revive su trayectoria profesional y personal a través de unos viejos diarios que encuentra. Se acuerda, en especial, de una antigua y extraña vecina a la que oía soltar monólogos en su apartamento.

'Un mar violeta oscuro', de Ayanta Barilli (Editorial Planeta)

Esta novela, finalista Premio Planeta 2018, narra las vidas de Elvira, Ángela y Caterina. Todas ellas eligieron a hombres que no la supieron amar. Elvira se casó con Evaristo, un demonio que sembró el miedo y la locura. Su hija Ángela renunció a sí misma por un marido ausente, infiel e irresponsable. Y la indomable Caterina, se enamoró de otro ser diabólico. Sólo Ayanta, última descendiente, se enfrentará a su herencia de maldición en el amor transitando el camino de los recuerdos y de la verdad.

'Algún día, hoy', de Ángela Becerra (Editorial Planeta)

Vuelve Ángela Becerra con una gran historia de amor, llena de épica y exuberancia. En una noche de tormenta y barro nace una niña bastarda a la que, creyéndola muerta, bautizan con el nombre de Betsabé. Nadie sabe que en su interior lleva la fuerza de la feminidad, magia y rebeldía que la preparán ante las dificultades del camino.

El vínculo con su hermana de leche, Capitolina, una pobre niña rica, será fuerte y eterno y ninguno quedará indiferente a su mirada de fuego.

'Chaqueta Blanca', de Herman Melville (Editorial Alba)

En 1843, después de tres años en los mares del sur, Melville se enroló en la fragata United States y volvió a América. Un año de travesía sometido a la dura disciplina naval le proporcionó el material de Chaqueta Blanca (1850), un libro hermoso y complejo, mezcla de novela, erudición y reportaje, cuyo subtítulo, El mundo en un buque de guerra, anticipa igualmente su peculiar, intensa y muy melvilleana dimensión alegórica.

'Instrumental', de James Rhodes (Blackie Books)

La vida de James Rhodes ha estado marcada por los abusos que sufrió cuando era un niño. Escuchar a Rajmáninov en bucle durante su adolescencia y descubrir el Adagio de Bach en un ala psiquiátrica le ayudó a combatir sus traumas y a transformar su vida. James Rhodes es uno de los más sobresalientes concertistas de piano de la actualidad y un gran renovador de la música clásica.

'Abrázame fuerte, Siete conversaciones para lograr un amor de por vida', de Sue Johnson (Editorial Alba)

¿Por qué es tan difícil sacar adelante una relación? ¿A qué se debe que algunas personas cambien a menudo de pareja? ¿Por qué los enamorados suelen hablar de sus problemas de relación en términos de vida o muerte? A diferencia de lo que siempre ha defendido la Psicología, la doctora Sue Johnson ha demostrado en sus investigaciones que los adultos, lejos de ser autosuficientes, también forjan relaciones de apego: "necesitamos a nuestro ser amado tanto como el pequeño necesita el cuidado, el cariño y la protección de la madre para crecer y desarrollarse."

'Yo antes de ti', de Jojo Moyes (Punto de lectura)

Louisa Clark sabe muchas cosas. Sabe cuántos pasos hay entre la parada del autobús y su casa. Sabe que le gusta trabajar en el café The Buttered Bun y sabe que quizá no quiera a su novio Patrick. Lo que Lou no sabe es que está a punto de perder su trabajo o que son sus pequeñas rutinas las que la mantienen en su sano juicio. Will Traynor sabe que un accidente de moto se llevó sus ganas de vivir. Sabe que ahora todo le parece insignificante y triste y sabe exactamente cómo va a ponerle fin. Lo que Will no sabe es que Lou está a punto de irrumpir en su mundo con una explosión de color.

'Berta Isla', de Javier Marías (Editorial Alfaguara)

Muy jóvenes se conocieron Berta Isla y Tomás Nevinson en Madrid, y muy pronta fue su determinación de pasar la vida juntos, sin sospechar que los aguardaba una convivencia intermitente y después una desaparición. Tomás es un superdotado para las lenguas y los acentos, y eso hace que, durante sus estudios en Oxford, la Corona ponga sus ojos en él. Un día cualquiera, "un día estúpido" que se podría haber ahorrado, condicionará el resto de su existencia, así...