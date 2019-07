ERC no bloqueará la investidura pero no aclara si se abstendrá o apoyará a Sánchez

ERC confirma al PSOE su intención de no bloquear la investidura.

El portavoz parlamentario de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, ha insistido este martes en que su partido no bloqueará la investidura del presidente del Gobierno y candidato socialista, Pedro Sánchez, pero no ha aclarado si se abstendrá o le apoyará, una decisión que la Ejecutiva de su partido adoptará este viernes.

Así lo ha puesto de manifiesto Rufián en rueda de prensa en la Cámara Baja tras la reunión de algo más de una hora que junto a la diputada de ERC Carolina Telechea ha mantenido con su homóloga del PSOE, Adriana Lastra, y con su 'número dos', Rafael Simancas.

Un encuentro "cordial", ha dicho, en el que ERC ha vuelto a reiterar a los socialistas la necesidad de que ésta sea la legislatura del "diálogo", de la negociación y "del retorno de un conflicto político a la política".

El PSOE agradece la predisposición y el tono

El independentista catalán no ha adelantado cuál será el sentido de su voto ante Sánchez, pero sí ha recalcado que ERC no bloqueará la investidura, sin desvelar si se decantarán finalmente por el 'sí' o la abstención. De su lado, Lastra ha agradecido su intención de no contribuir al bloqueo y el tono empleado por Rufián.

"Por ERC no será, no queremos estar en el saco del conflicto, el bloqueo o la amenaza, sino que queremos que esto avance", ha manifestado Rufián, quien ha pedido "responsabilidad" al PSOE y a Unidas Podemos, que a su juicio están "condenados a entenderse", para tratar de conformar un Gobierno. "Ningún ministerio ni ningún veto merecen lo que está pasando en los últimos días", ha dicho.

Por ello, les ha reclamado que "dejen de hablarse y amenazarse a través de los medios de comunicación" y se pongan de una vez de acuerdo en la conformación de un Ejecutivo porque entre ambos aglutinan más de 10 millones de votos y "muchísima ilusión".

Rufián pide a PSOE y Podemos "responsabilidad" para llegar a un acuerdo. Agencia Atlas

"Hubo gente que el 28A salió a votar con la nariz tapada para frenar al fascismo y dar la oportunidad a la política. Pedimos que no decepcionen a toda esa gente porque no hay ningún ministerio ni ningún veto que merezca lo que está pasando estos días", ha manifestado Rufián, apuntando que a los políticos se les votar "aportar soluciones, y no problemas y más conflictos", y que la ciudadanía quiere que se pongan de acuerdo y haya un Gobierno en julio.

Y es que, a su juicio, sería más difícil de gestionar para todos un nuevo intento de investidura en septiembre, para cuando se espera la sentencia del Tribunal Supremo sobre el proceso soberanista catalán. "Septiembre nos complica la vida a todos", ha comentado.



Su voto no estará condicionado al de Podemos

Rufián ha rechazado que el voto de su partido en la investidura de Sánchez vaya a estar condicionado a lo que haga finalmente Podemos o que la reunión de este martes con el PSOE responda a un intento de "presionar" a Iglesias para que 'mueva ficha'.

También ha rehusado pronunciarse sobre quién sería más responsable de unas nuevas elecciones, Sánchez o Iglesias, apuntando que la sociedad va a meter a todos "en el mismo saco, sobre todo a la izquierda". "Aquí palmamos todos", ha apostillado.

Por ello, ha reiterado la necesidad de que el PSOE y Unidas Podemos traten de cerrar un acuerdo con el fin de evitar unas nuevas elecciones y dar a Casado, Rivera y Abascal "una segunda oportunidad" para poder gobernar el país.