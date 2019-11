"Me dieron una pastilla de yodo y la empresa me despidió por absentismo"

Tras una pancarta con el lema ¡Ángel readmisión! Konecta explotación, delegados sindicales de CCOO arroparon ayer a Ángel Bahamonde, despedido este año por absentismo laboral. El trabajador, que era también miembro del comité de empresa en una plataforma de telemarketing en Bergondo, explica que la compañía le entregó una "carta de despido por absentismo" cuando al poco de reincorporarse de una baja de seis meses por un cáncer tuvo que ausentarse una semana por un tratamiento posterior. "Me dieron una pastilla de yodo y no podía estar con los compañeros [por su efecto radioactivo] y entonces la empresa me despidió por absentismo", relata. Bahamonde entiende que en este caso la actuación es ilegal y está a la espera del juicio. Según denuncia, "muchos compañeros están en la misma situación".

Miles de personas se manifestaron ayer en decenas de ciudades de toda España para pedir la derogación del artículo de la reforma laboral que permite el despido por enfermar. En A Coruña, más de un centenar de personas reclamaron ayer ante los Juzgados la derogación de la reforma laboral y en especial del artículo 52.d del Estatuto de los Trabajadores, que permite el despido por bajas médicas intermitentes justificadas. La movilización, convocada por CCOO y UGT, se produjo en 49 ciudades españolas con miles de participantes que protestaron contra la sentencia del Tribunal Constitucional que los sindicatos consideran "cruel e inhumana" por avalar los despidos por enfermar. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, asistió a la concentración de A Coruña y anunció el inicio de "un proceso jurídico" que permita que esta sentencia "no se convalide desde el punto de vista de la jurisprudencia" en España. Más información.