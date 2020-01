Çolak: "Me siento muy feliz de estar de vuelta en casa"

Emre Çolak regresa al Deportivo convencido de que la salvación es posible. "Seguro que sí. Para eso estamos aquí", señaló esta mañana en su presentación como primer refuerzo invernal del Dépor. "Me siento muy feliz de estar aquí, de vuelta en casa. Tengo mucho respeto a este club y a esta ciudad. Aquí es mi casa", recalcó el centrocampista.

"Poco a poco estoy conociendo a los compañeros. Todos me dieron bienvenida. Ya conozco a algunos. También hablo castellano más que antes. No será problema adaptarme. Soy gallego", bromeó sonriente.

Ayer trabajó con el grupo en su primer día en Abegondo y se siente "físicamente muy bien" pero aplaza su estreno hasta el partido de Copa del domingo 12 contra Unionistas de Salamanca. Cuenta con la documentación en regla para debutar en Soria este domingo, pero reconoce que lo mejor es esperar unos días para ponerse en forma: "Me falta un poco y tengo que entrenar con el equipo".

Estaba sin equipo y cuando surgió la opción de volver al Dépor, aceptó de inmediato. "Richard (Barral) me llamó y me dijo que teníamos que ayudar al Dépor. Después de esa llamada, ya no lo pensé más", declaró Çolak esta mañana en Abegondo.