Rajoy podría optar a ser presidente de la Federación Española de Fútbol

La cadena COPE ha asegurado que Mariano Rajoy está dispuesto a presentarse a las elecciones a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) si uno de los candidatos que ha sonado, el exportero del Real Madrid Iker Casillas, no lo hace.

En el programa 'El partidazo de COPE', que anoche abordó el tema de las próximas elecciones a la RFEF, el periodista Juan Antonio Alcalá explicó que Casillas, actualmente en el Oporto, está estudiando si tiene tiempo suficiente para presentarse a disputarle la presidencia a Luis Rubiales. Aunque el deseo del portero es ser candidato a la presidencia de la Federación, no le cuadran las fechas: en caso de que las elecciones fueran antes del mes de mayo, el exfutbolista del Real Madrid optaría por no presentar candidatura ya que considera que no tendría opción de lograr recabar los apoyos necesarios para formalizarla.

Si esto sucediera, la COPE ha asegurado que Mariano Rajoy estaría dispuesto a presentarse. En la información emitida por la emisora episcopal se cuenta que el que expresidente del Gobierno y del PP ve "con muy buenos ojos" presentarse para dirigir el devenir del fútbol español.