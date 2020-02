Richard Barral: "Ahora el equipo tiene un poco más de todo"

Richard Barral hizo balance esta mañana sobre cómo queda configurada definitivamente la plantilla del Dépor con las seis salidas y los siete fichajes sellados en enero. "Dentro de lo que es un mercado de enero, que no ofrece muchas alternativas, hemos podido equilibrar el equipo con lo que le faltaba y estoy bastante contento. Ahora el equipo tiene un poco más de todo. Anteriormente lo que había no era para estar en el lugar en el que estaba y los que han llegado han tenido un impacto importante y ayudan a los otros a subir su nivel. Creo que al equipo le queda recorrido hacia arriba cuando los nuevos que aún no participaron participen y estén en forma. Tiene mayores alternativas, especialistas en banda. El entrenador tiene que elegir, él mejor que nadie sabe lo que tiene que hacer", argumentó Barral.

El asesor del consejo en materia deportiva reveló que el club había gastado en enero "menos de la mitad" de los dos millones de euros que inyectó Abanca para fichajes con el crédito participativo de cinco millones. "Hemos tenido la suerte de encontrar jugadores que se han comprometido con nosotros. No era fácil convencer a gente que viniera y se comprometiera. El Deportivo sigue siendo una marca importante, es un club que atrae jugadores. La unión que está viendo de todo el mundo es un plus a la hora de convencer", añadió esta mañana en Abegondo tras presentar a Keko y Jovanovic, los últimos en llegar.

En caso de permanencia Sabin Merino, Keko, Uche y Beauvue seguirán en el Deportivo por contrato, aunque también Vallejo puede encajar más tiempo y, sobre todo, Çolak. "Emre me gustaría contar con él para la próxima temporada, sabemos que no es fácil. Vamos a pelear por él y que se pueda quedar, y ofrecerle proyecto un bonito e ilusionante, e intentar por lo menos pelear el ascenso. Lo primero, asegurar la permanencia. Luego vamos a trabajar desde el minuto uno porque el objetivo será hacer un proyecto importante", avanzó.

Richard Barral anunció que Fernando Vázquez tendrá que decidir, ahora o a final de temporada, cuál será su segundo entrenador, y aplazó la incorporación del preparador de porteros Manu Sotelo al menos hasta final de curso porque "Yván Castillo tiene contrato hasta final de temporada y en principio continuará", de momento hasta junio. El analista David Sánchez regresó al Deportivo de la mano de Richard Barral, que también cuenta con Carlos Rosende, que ya estaba en el club, entre su equipo de colaboradores más cercanos.