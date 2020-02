"El inmigrante venezolano viene sin nada"

La venezolana descendiente de españoles Virginia Pareja llegó a A Coruña con su familia en 2002. Es directiva de la asociación de Pensionados Jubilados Venezolanos en España (Apejuve), y socia tanto de la Federación Venezolana de Galicia (Fevega), como de la Hermandad Venezolana en A Coruña-Galicia (Hevega).

¿Cuál es la situación de la nueva oleada de venezolanos que llega a A Coruña?

La que está llegando ahora es gente más humilde que la de años atrás, tienen menos estudios y menos recursos. Desde hace dos años vemos ese prototipo de inmigrante.Cuando yo vine llegaban sobre todo españoles que habían emigrado allí y sus descendientes, que tienen la nacionalidad o pueden conseguirla. Ahora llegan sobre todo inmigrantes, sin nacionalidad y con más dificultades, si bien el Gobierno español, últimamente, está ampliando la protección. La mayoría viene pidiendo asilo político. Tratamos de dar orientación a ambos colectivos, para que puedan trabajar, y también guiarlos hacia ONG que los puedan ayudar. Los emigrantes retornados tienen algo más de ayuda, puesto que pueden optar a un subsidio. Los inmigrantes no, y muchos llegan ilegalmente. Tratamos de ayudarlos.

¿Qué necesitan?

La inmigración de estos últimos años viene sin nada. Les suministramos ropa, comida... En España la situación tampoco es muy boyante en el ámbito laboral, pero es mejor que en Venezuela. Y, así como muchos vienen por necesidad, hay algunos que vienen a abusar. Me he enterado de alguna gente a la que el Ayuntamiento les dio un piso, le daban comida, estaba cómoda y no buscaba empleo. Otro problema es la homologación. Mucha gente tiene un título profesional pero no trabaja en su área. Por ejemplo, alguien que allí es ingeniero civil, una titulación equivalente a la ingeniería de Caminos, se homologa en España como delineante. Finalmente, entre los inmigrantes está el problema de conseguir la residencia.

¿Qué actividad realizan para apoyar a los inmigrantes venezolanos desde Fevega y Hevega?

Hacemos jornadas de recolección de medicamentos y ayuda humanitaria para Venezuela, a partir de donaciones, y las enviamos allí a través de asociaciones como Cáritas. A los que llegan los mandamos al Banco de Alimentos, la Cruz Roja, la iglesia de Santa Cruz en Oleiros... Hemos hecho jornadas de entrega, principalmente de ropa de abrigo, aunque también de alimentos. Actualmente estamos desbordados por la situación.

¿Cuál es el motivo principal por el que vienen a España. La situación de desabastecimiento, la violencia...?

¡Todo! Falta comida, faltan medicamentos, pero lo principal es la inseguridad. Ya la había cuando vine en 2002, pero la situación fue degenerando con el gobierno de Chávez, y ahora, con Maduro, está peor. La gente no tiene dinero, y los que pueden comprar alimentos y medicamentos no los encuentran.

¿Resulta difícil salir del país?

Los que pueden lo hacen, aunque es tras malvender lo que tienen o porque un familiar los ayuda. Mucha gente mayor vino dejando a sus hijos allí y ahora los ayuda. Los que no pueden pagar un pasaje aéreo salen por la frontera de Colombia, hacia Perú, Chile...

¿Ve posible una mejora de la situación en Venezuela?

Lamentablemente no. La situación es crítica, aunque en las noticias no sale todo. Los que conocemos la situación, por tener familiares allí, vemos que la situación es cada vez más peor, pese a que se recibe ayuda humanitaria.

¿Colaboran con las administraciones españolas?

La federación está en contacto con la Xunta de Galicia, y hace poco tuvimos una reunión con ellos desde Hevega para fomentar la búsqueda de empleo. Con el Ayuntamiento tuvimos una reunión desde Apejuve, ya hace años, y sé que los servicios municipales han ayudado a venezolanos de esta última ola, gente que está sin papeles.

Apejuve se creó para apoyar las reivindicaciones de los jubilados venezolanos en España.

Muchos españoles que volvían tras vivir en Venezuela habían cotizado aquí y tenían acceso a los complementos o a pensiones no contributivas. El Gobierno español los negaba porque entendía que ya recibían una pensión de Venezuela. Esta era muy baja, por el cambio del bolívar, y en enero de 2016 Venezuela dejó de pagarla. Nosotros asesoramos a los jubilados para pedir prestaciones. somos 800 socios en Galicia. Desde hace un año el Gobierno español está pagando, si bien hemos tenido que ir por vía contenciosa. Los juicios están siendo favorables.

¿A Coruña atrae más que otros puntos de Galicia?

Los puntos más importantes son A Coruña y Vigo, creo que por el acceso laboral. En Ourense o Lugo, aunque también les ha llegado emigración y la federación ya tiene un punto para asesorar, no existen las mismas posibilidades.