Interior detecta más de 200 bulos para "manipular" a los ciudadanos

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, advirtió ayer de una "campaña destinada a mentir a los ciudadanos y manipular la opinión pública" tras detectar 200 bulos vinculados con falsas curas, vacunas y medicamentos o con la manipulación de documentos oficiales. Además, las fuerzas y cuerpos de seguridad han interpuesto desde el inicio del estado de alarma decretado el 14 de marzo 650.000 denuncias por desobediencia a las restricciones de movilidad estipuladas en ese real decreto.

Fernando Grande-Marlaska expuso los datos ayer en la rueda de prensa telemática que ofreció junto con el ministro del Sanidad, Salvador Illa, para informar de la evolución de la pandemia del coronavirus. Marlaska indicó que son las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno las que tramitan esos expedientes de sanción interpuestos por agentes de las diferentes cuerpos policiales y posteriormente un instructor es quien evalúa la propuesta de sanción y notifica la misma al denunciado. "La sanción no es un fin, no tenemos un fin recaudatorio aunque lleve aparejado una recaudación. Lo que tenemos como fin es concienciar de que no se puede incumplir la norma porque hay que garantizar la salud de todos", aseguró Marlaska.

El ministro dijo ser consciente de la "incertidumbre que las desinformaciones y bulos pueden causar en nuestra convivencia". En su opinión "hay una minoría que se dedica desgraciadamente a remar lo que decimos en dirección contraria, a las desinformaciones y bulos que toman como gancho el Covid, y que no tienen otra intención que intoxicar y causar desasosiego al conjunto de ciudadanos". Se trata, añadió, de una "campaña destinada a mentir a los ciudadanos y a manipular la opinión pública", lo que "no es solo un grave atentado contra la salud democrática sino un atentado contra la salud pública", ya que "efectuar una comunicación engañosa en materia de vacunas y medicamentos puede provocar riesgos importantes".