"La crisis ha evidenciado el inadecuado diseño de los hospitales para el personal"

Manuel Rodríguez Méndez es químico, diplomado en Gestión y Administración de Empresas, técnico superior en Prevención de Riesgos Laborales y doctor ingeniero Industrial. Además de liderar una firma de ingeniería especializada en seguridad química en A Coruña, y de presidir el Colegio Oficial de Químicos de Galicia, forma parte de la junta directiva de la Sociedad Gallega de Prevención de Riesgos Laborales como experto en el área de higiene industrial. Si algo tiene claro ante la crisis del Covid-19 es que los famosos EPI (equipos de protección individual) deben de ser la "última" y no la primera solución de prevención. Lo principal es "diseñar el puesto de trabajo de forma que el trabajador no se contamine". Y, en eso, dice, los hospitales han puesto en evidencia que no están preparados para proteger a sus trabajadores de riesgos de contaminación biológica.

Cuando los trabajadores se empiezan a preparar para la vuelta tras el confinamiento, ¿cuáles considera que deben ser las medidas mínimas de protección?

Depende de cómo esté diseñado el puesto de trabajo. Depende de cómo se acceda al puesto y depende de cómo se salga del mismo. Por lo tanto, esto lo debe de indicar el servicio de prevención de la empresa, ya sea el técnico designado, el servicio de prevención propio o ajeno. Cada empresa y cada puesto de trabajo es diferente a todos los demás y, por lo tanto, cada puesto tiene su casuística diferente.

¿Tienen derecho los empleados a exigir que se les faciliten esos elementos de protección individual?

Conforme a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, es un deber y una obligación para el empresario entregarle los equipos de protección individual (EPI) adecuados según los riesgos derivados del trabajo que va a realizar. Y también es obligación de los trabajadores el uso correcto „y el cuidado„ de los EPI.

¿Dirían que la mascarilla es una parte de las protecciones imprescindibles y que hasta ahora estaba ninguneada?

En un puesto de trabajo donde no existe riesgo de contaminación biológica, no se tienen por qué dar elementos de protección biológica. Si el puesto no ha cambiado, no existe técnicamente riesgo de contaminación biológica, por lo tanto, no tengo porque darle un EPI de protección biológica. La situación presente es que el Covid-19 no está en el puesto de trabajo, por lo tanto, el empresario no tendría por qué dar ese EPI. Es más, La Ley de Prevención de Riesgos Laborales (artículo 29) habla de las obligaciones de los trabajadores. Teniendo este artículo en cuenta, un trabajador antes de incorporarse al trabajo debería de ver si está contagiado o no por el Covid-19. Y, si lo está, debería de comunicar al empresario esta situación, para no ir al trabajo y no contaminar a sus compañeros.

Existirán otros mecanismos de protección, además de la mascarilla, que deberemos emplear...

Correcto. La Ley de Prevención habla de las soluciones técnicas. En un hospital, por ejemplo, esta situación del Covid-19, más que poner en evidencia la falta de EPI por parte de sus profesionales, lo que está poniendo en evidencia es el inadecuado diseño de los hospitales; los cuales, debido a que este colectivo profesional está expuesto a riesgo biológico, deben ser diseñados de la misma forma que se diseñan los laboratorios microbiológicos ya que „es importante recalcarlo„ los EPI no son la primera solución que marca la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, sino la última. La primera es diseñar el puesto de trabajo de forma que el trabajador no se contamine. Ya sé que me va a decir que eso es muy difícil. No. No es difícil, es fácil si se quiere.