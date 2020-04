La Universidad de A Coruña hará evaluación continua o pruebas 'online' al final de curso

La propuesta que llevará hoy el equipo rectoral de la Universidade da Coruña al Consello de Goberno sobre la forma en la que concluirá este curso académico establece que la fórmula para calificar a los alumnos será "como norma general" la evaluación continua de las materias "de modo virtual". También se plantea que cuando para puntuar a los estudiantes no sea posible hacerlo mediante otras vías que no sean un examen, este deberá ser a través de internet, para lo que la Universidade proporciona a los profesores unas recomendaciones que eviten la suplantación de la identidad o el fraude.

El calendario para la evaluación que figura en esta propuesta sitúa la primera convocatoria de las pruebas entre el 18 de mayo y el 19 de junio, mientras que la segunda sería entre el 29 de junio y el 24 de julio. Para la defensa de los trabajos de fin de grado y de fin de máster, se propone que pueda realizarse hasta el 30 de septiembre y también de forma telemática, fórmula que también se aplicará a las tesis doctorales.

Además de estos contenidos, el documento que presentará el equipo de gobierno en el Consello de Goberno incluye normas y recomendaciones que se detallan a continuación.

Profesorado. El rectorado advierte a los docentes de la obligatoriedad de que impartan clases por vía telemática. Aunque no lo menciona, en las tres universidades gallegas hay quejas de estudiantes sobre profesores que interrumpieron su actividad lectiva desde el inicio del estado de alarma y que incluso perdieron el contacto con sus alumnado. La instrucción de la Universidade añade que los contenidos deben ser simplificados, que las clases por internet deben ser grabadas para que puedan visionarse en cualquier momento, que deben mantenerse los horarios de las tutorías y que debe realizarse un seguimiento de la elaboración por los estudiantes de los trabajos de fin de grado y máster.

Centros y departamentos. El equipo de gobierno conmina a ambos a coordinarse con los docentes para evitar que los estudiantes sufran una sobrecarga docente en el tramo fina de curso. También les insta a que garanticen que los profesores mantengan el contacto con sus alumnos para evitar el fracaso o el abandono de sus estudios a causa de esta situación, en la que algunos de ellos padecen especiales dificultades.

Evaluación. No se podrá exigir el conocimiento de contenidos no impartidos tanto de forma presencial o no presencial, así como los que precisen de recursos de cualquier tipo que no hayan estado accesibles para todo el alumnado. También se establecerán mecanismos no presenciales para la revisión de la evaluación y, para no perjudicar al alumnado, una vez superada una asignatura, la calificación que se otorgará será "como mínimo la correspondiente a la nota media del expediente" de cada alumno. Si la calificación fuese superior a esa media, será la que se incorpore al expediente.

Prácticas. Para aquellas que no se hayan podido completar, se plantea hacerlas por internet mediante laboratorios virtuales, remotos, simuladores y otras fórmulas. También se propone realizar trabajos alternativos para adquirir las competencias fijadas y se advierte de que las prácticas no realizadas y no sustituidas no podrán ser evaluadas, así como que no poder efectuar unas prácticas no impedirá obtener toda la calificación en una asignatura.

Prácticas externas. Estas actividades, tanto las curriculares como las extracurriculares, podrán realizarse si hay garantías sanitarias en las empresas donde estén previstas, aunque también podrán sustituirse por otras actividades. Los alumnos podrán además solicitar el cambio de la matrícula para sustituirlas por otra asignatura optativa.

Prevención del fraude. Para evitar estas situaciones, el rectorado propone que en las pruebas por internet se pida una "reflexión personal para garantizar la identidad y para evitar que el alumnado copie uno del otro". También se defiende usar el programa Turnitin para evitar los plagios y para identificar al alumnado, que se solicite una pequeña explicación en vídeo, usar videoconferencias múltiples, activar los micrófonos de los alumnos y pasar lista antes y después de la prueba.