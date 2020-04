Incertidumbre ante el primer escalón

Las fases de desescalada que ha anunciado el Gobierno hacia esa "nueva normalidad" tras la emergencia sanitaria del Covid-19 no convencen a los pequeños comerciantes, hosteleros y el sector servicios de A Coruña y suscitan dudas en el mundo cultural y educativo. "La incertidumbre nos está matando, pero el pequeño comercio quiere abrir", resume el presidente de la Federación Unión de Comercio Coruñesa, que ve más de una laguna en el plan ideado por el Ejecutivo central y que demanda una normativa y medidas sanitarias claras.

Comparten su incertidumbre en el sector de los hoteles y la hostelería. "Nos falta mucha información", apunta el vicepresidente de la Asociación Empresarial de Hospedaje de A Coruña (Hospeco), Richard Huerta, que recela de viabilidad del negocio con las restricciones de aforo previstas y "con la misma estructura de personal de hace seis meses".

En la misma línea, el presidente de los Empresarios de Hostelería, Héctor Cañete, apela a las dificultades de reactivar el sector "sin ningún tipo de ayudas y sin ERTE parciales". "Es imposible recuperar a toda la plantilla con el 30% de terraza", incide.

El colectivo de las salas de música tampoco ve posible mantener los negocios con las restricciones previstas de aforo durante meses sin ayudas específicas: "No es sostenible, puede cerrar el 90 o el 95% del sector", advierte María Nieto, la gerente de la Asociación Galega de Salas de Música ao Vivo.

Más positivos se muestran en el sector de las bodas, que confían que las ceremonias arranquen con fuerza en julio. En los tanatorios también celebran una desescalada que permitirá volver a celebrar velatorios y la Iglesia aplaude la reanudación en breve de los cultos religiosos con restricciones de aforo.

Héctor Cañete

Presidente de los Empresarios de Hostelería de A Coruña

"Es inviable abrir sin medidas sanitarias claras, ERTE parciales y ningún tipo de ayuda"

Héctor Cañete, presidente de la Asociación de Empresarios Hosteleros de A Coruña, cree que es "inviable" el escenario de reapertura que plantea el Gobierno porque "no son medidas consensuadas" y, sobre todo porque no pivota sobre los tres ejes que considera básicos para sobrevivir. "No podemos abrir sin medidas sanitarias claras, sin ningún tipo de ayuda y sin ERTE parciales", asegura. El portavoz incide especialmente en este último punto, con el que los empresarios ganarían en flexibilidad para ajustar sus plantillas. "Si el ERTE sigue en vigor, no puedo abrir y si se acaba con el estado de alarma, es imposible recuperar a toda la plantilla con el 30% de la terraza", reclama. "Hace dos semanas hubo una reunión, vía Zoom, con la ministra y le pedimos poder ir incorporando plantilla al mismo ritmo que se ampliaban los aforos. Si puedo utilizar un 30%, tener a mi disposición un 30% de los trabajadores". La viabilidad es básica en el sector, también la seguridad sanitaria. "Somos responsables de los empleados y los clientes, y no están claras las medidas. Una vez que sepamos lo que hay que hacer, tenemos que saber si hay ese material y qué quieren que pongamos: mascarillas, metacrilatos, geles, ozono... Hay que prepararlo y debe haber industria que lo haga y empresas que lo monten", explica quien considera que el anuncio del Gobierno generó "preocupación y caos en el sector como nunca antes se había visto".

Richard Huerta

Vicepresidente de la Asociación de Hoteleros de A Coruña

"Hay que definir la medida, dar las herramientas y ver qué demanda hay"

"Todo lo que sea reactivar la economía es positivo, pero hay que ver en qué condiciones, nos falta mucha información", aventura el vicepresidente de la Asociación Empresarial de Hospedaje de A Coruña, (Hospeco) Richard Huerta. El anuncio de una posible reapertura próxima de los hoteles a un tercio de su aforo siembra las dudas entre los profesionales del sector, que recelan de la rentabilidad del modelo. "Si tienes el negocio al 30% de su aforo, no puedes mantener la misma estructura de personal que hace seis meses", asegura Huerta. El tema del personal, con los ERTE todavía a medio tramitar, preocupa y mucho, por lo que creen que la de estos últimos días no será la medida que se tome como definitiva en su sector. "Estamos a la expectativa, la medida probablemente sufrirá modificaciones que clarifiquen la situación para el empresario y para el cliente", argumenta. El cómo se presentará la cuestión de la demanda con el avance de la desescalada es otro elemento poco alentador, pero sobre el que todavía es pronto para hacer predicciones. "Primero hay que definir las medidas, luego dar las herramientas adecuadas para que el negocio pueda ponerlas en marcha y luego ver qué demanda tenemos", enumera.

Ignacio Prada

Director de la Compañía de Tranvias

"Cuando estén garantizadas las mascarillas, su uso será recomendado en el transporte público"

La Compañía de Tranvías de A Coruña ha tenido que reducir las frecuencias y matizar su plan de movilidad para la ciudad desde el anuncio del Estado de Alarma el pasado 14 de marzo. Ahora se prepara para adentrarse en las semanas previas, de adaptación a esa "nueva normalidad" a la que aludía Pedro Sánchez hace dos días. Ignacio Prada, director de esta empresa concesionaria del transporte urbano del Concello de A Coruña, incide en las medidas de higiene y en la importancia de extremar la protección para evitar más infecciones en una fase de aumento de la exposición. "El papel de los medios de autoprotección va a ser fundamental", apunta, ya que "el plan del Gobierno para la transición plantea que es necesario romper la relación entre el aumento de la movilidad y el aumento de contagios". Esta particularidad hace que "cuando esté garantizada la distribución de mascarillas, su uso será altamente recomendado en el transporte público", según revela Prada.

Las medidas de protección, distanciamiento e higiene serán primordiales. Tanto las personales como las tomadas por la propia Compañía de Tranvías como empresa. En ese sentido, el directivo asegura que "conforme vayan avanzando las fases de desescalada", la empresa "adoptará las medidas necesarias en cada escenario, en coordinación con las autoridades y basándose en el principio de progresividad y adaptabilidad".

José Luis Boado

Presidente de la Federación Unión de Comercio Coruñesa

"La incertidumbre nos está matando, pero el pequeño comercio quiere abrir"

Precaución y desconfianza entre los propietarios de los casi 5.000 pequeños comercios de la ciudad ante el anuncio de las medidas de desescalada. "No hay nada específico, ni una normativa que nos diga cómo tenemos que proceder, cuánta gente puede entrar, los medios de los que hay que disponer, nada", se queja el presidente de la FUCC, José Luis Boado. Los comerciantes prefieren, ante la poca información de la que disponen, guardarse el optimismo de la apertura para más adelante, cuando sepan en qué condiciones podrán abrir o si finalmente estarán en condiciones de hacerlo. "Si entras a un pequeño comercio y te dicen que guardes dos metros de distancia, igual solo puedes atender de uno en uno", señala Boado, para quien, pese a que la aplicación de las normas de higienización es primordial, las cosas "se están haciendo francamente mal". Afirma que, con los ERTE todavía sin solucionar y las ayudas que no terminan de llegar, el panorama resulta de todo menos favorable para el gremio, que, opina, optará por arriesgarse a levantar las persianas pese a lo desfavorable de la situación. "La incertidumbre nos está matando, pero el pequeño comercio quiere abrir", resume.

Ana López

Gerente de Marineda City

"Lamentamos que las pymes locales de nuestro centro aún no puedan operar"

En Marineda City solo han abierto en el estado de alarma aquellos establecimientos esenciales para atender al público. Al conocer las fases de la desescalada, su gerente, Ana López, resalta que el centro comercial está "preparado para recibir a clientes y trabajadores en las mejores condiciones de seguridad posibles, al disponer de espacios muy amplios que permiten mantener las distancias de seguridad y al aplicar protocolos muy exigentes de limpieza".

Su responsable lamenta en cambio que todavía no puedan volver a la actividad los empresarios y pymes locales que operan en Marineda City, que suponen en torno al 60% del total.

"Llevamos ya semanas implantando medidas especiales de seguridad y trabajando sobre un plan especial anticipándonos a posibles adaptaciones del centro para garantizar la seguridad de visitantes y trabajadores durante la desescalada. Por lo tanto, ya estamos en disposición de aplicar todas las directrices que está apuntando el Gobierno", explica López, que confía en superar "lo antes posible" una crisis que "afectará a todos los sectores económicos".

José Suárez

Gerente de Florent Suárez Peluqueros

"Sabemos cuándo abriremos, no cómo; falta concreción, estamos perdidos"

Jesús Suárez, gerente de Florent Suárez Peluqueros, lleva los últimos días "colgado del teléfono" distribuyendo citas para la reapertura de su negocio que ya sabe "cuándo" se producirá, pero no "cómo". "Falta concreción, estamos perdidos", apunta sobre lo avanzado por el Gobierno para las peluquerías: "Solemos atender a doce personas a la vez y ahora, con distanciamiento, podría ofrecer servicio a siete, incluso siendo más cuidadosos aún, podríamos bajar a tres, pero no sé si esa primera semana solo podrá haber una persona por local". Suárez ha aprovechado el cierre para distanciar aún más las sillas de atención, a "casi tres metros" y para hacer acopio de "mascarillas, guantes, pantallas de protección personal", aunque echa en falta "un protocolo de Sanidad", algo que desde la mutua le comentan que aún no existe. "Dicen que hay que ser estrictos, pero no concretan y no hablan de obligatoriedad", apunta. Si las directrices del Gobierno le permiten cierta flexibilidad, espera empezar el día 4 y que el 11 ya llegue "el desembarco" del resto de trabajadores que están en situación de ERTE, "aunque el funcionamiento aún sería a medio gas".

María Nieto

Gerente de la Asociación Galega de Salas de Música Ao Vivo

"Sin ayudas específicas, no es sostenible, puede cerrar el 90 o 95% del sector"

La música en vivo es negocio, es cultura y también uno de los sectores más castigados con el nuevo escenario de reapertura. María Nieto, gerente de la Asociación Galega de Salas de Música Ao Vivo (Clubtura), reconoce que sabían que "no se podía abrir todo de golpe" y que "la salud" está por encima de todo, pero apuntan que, sin medidas suplementarias, no llegarán a 2021. "Mantener los aforos reducidos, al 30 o 40%, durante meses no es viable, las empresas no se sostienen porque son pymes pequeñas que viven al mes. Queremos y trabajamos a nivel estatal y gallego en medidas que puedan paliarlo, que permitan no perder dinero. Ya no hablamos de beneficios, simplemente de no endeudarse. Si no hay ayudas o medidas específicas, el sector se hundirá; cerrará el 90 o 95%", relata. Hay un canal de diálogo abierto con las administraciones en el que notan "feedback y voluntad", pero echan en falta "concreción" con un sector que es "estratégico". "Hay cinco salas asociadas en A Coruña y alguna más que no lo está, y podría perderse toda la oferta o solo se mantendría una; en otros municipios directamente no habría acceso a la cultura", cuenta.

Rocío Vázquez

Organizadora de bodas (Luz Verde)

"No me imagino una boda con gente reprimiendo sus abrazos y mascarillas"

En el sector de las bodas, las previsiones respecto a las fases de desescalada son halagüeñas. Según Rocío Vázquez, wedding planner, "la temporada no está del todo perdida" y, si bien comenzó de forma "desastrosa" a nivel económico y emocional, hay oportunidad de recuperarse. "En nuestro caso hemos tenido suerte porque la gran mayoría de las bodas de meses se han aplazado para octubre y final de año. Las parejas que viven en el extranjero sí las han pospuesto para el 2021", comenta. Según el BOE, está previsto que puedan celebrarse ceremonias de aforo reducido a partir de la segunda fase, pero Vázquez cree que "el momento de las bodas" no llegará hasta julio: "No me imagino una boda con mascarillas y gente reprimiendo sus ganas de abrazarse. Queremos celebrar los eventos de la mejor forma posible, pero siempre y cuando las condiciones sean seguras". Una tendencia que ha sorprendido a Luz Verde es la gran antelación con la que muchas parejas están solicitando lo presupuestos para 2021: "La gente sabe que en 2021 se celebrarán las bodas aplazadas con las nuevas, y quieren asegurarse una fecha".

Antonio Leonardo Pastor

Presidente de los directores de centros públicos de A Coruña

"Será difícil que el profesorado trabaje de forma presencial y telemática"

Para el sector educativo, las dudas suscitadas por la pandemia se transforman ahora en las que provoca la desescalada. A los centros les preocupa "qué protocolos se van a tener que llevar a cabo cuando el alumnado regrese" y, al tratarse de una decisión de carácter voluntario por parte de los estudiantes, qué escolares "deberían volver". El presidente de los directores de centros públicos de A Coruña y director del Curros Enríquez, Antonio Leonardo Pastor, considera que el plan debería contemplar que "los alumnos que tienen patologías no deberían estar en los centros". También cree que "va a ser difícil que el profesorado trabaje al mismo tiempo de forma presencial y telemática", ya que los maestros tendrán que atender a quienes se acerquen al colegio, y ofrecer a la par contenidos para los que se quedan en sus hogares.

Otro punto conflictivo es Primaria, pues no se contempla en el programa cuando "hay pequeños de siete u ocho años que se encuentran en la misma tesitura que los de 0 a 6" —para los que sí se abren los centros en la Fase 3 en aras de la conciliación—. Los de Educación Especial también se reactivarán, pero Pastor apunta que "será difícil mantener las medidas preventivas" porque en ellos "los cuidadores tienen que estar pegados a los niños".

Carmen García De Los Reyes Luque

Directora de Estación de Applus (ITV)

"Habrá mucho volumen de trabajo y buscaremos contratar a más personal"

Carmen García de los Reyes, directora de Estación de Applus, es "una de las personas que están de retén" en la empresa que realiza las ITV en Galicia para preparar todo con la vista puesta en una apertura inminente. "Podríamos hacerlo mañana", asegura. En un escenario de destrucción de empleo, reconoce que se están moviendo a contracorriente ante la avalancha de inspecciones atrasadas que se paralizaron por el Estado de Alarma. "Habrá mucho volumen de trabajo y buscaremos contratar a más personal; dependemos, eso sí, de que tengan la formación pertinente. Arrancaríamos con el de antes y con alguien más que ya estuvo con nosotros", relata quien admite que "la idea es ampliar horario (abrían de 8.00 a 21.00 horas), respetando convenios" y con la premisa de que "no se podrán solapar y se deberán hacer, además, tareas de desinfección en zonas comunes". Aún no saben si prestarán servicio desde el 4 de mayo o tendrán que esperar al 11. Lo que sí hacen desde ya es insistir en una labor pedagógica encaminada a fomentar el pago online para evitar contagios y aglomeraciones dentro de las instalaciones de las ITV: " Queremos que no haya que bajarse del coche en el recinto".

José Carlos Alonso

Párroco de Liáns y Santa Cruz (Oleiros)

"Ahora lo importante es que podamos celebrar una misa pública y funerales"

Cuenta el párroco de la iglesia de Santa Eulalia de Liáns, José Carlos Alonso, que todos los sacerdotes de la diócesis y de Galicia estaban deseando que se anunciasen las medidas de la desescalada, y que se alegran de saber que será a partir de la primera fase cuando podrán volver a dar una misa pública. Eso sí, sin que el número de feligreses supere el 30% del aforo de la iglesia. "A las misas diarias podrán venir las mismas personas de siempre, que no son muchas. Las verdaderas dificultades vendrán el domingo. ¿Qué criterio sigo yo para decidir quién entra y quién no?", se pregunta el párroco. Y es que será entonces cuándo tenga que tomar medidas para evitar que se sobrepase el aforo y que los feligreses —en su mayoría mayores— estén protegidas: "Ya he encargado una cámara térmica para la iglesia más grande, una bandeja para gel hidroalcohólico y está previsto que desinfecten todos los templos". En lo que a bautizos y comuniones se refiere, da el 2020 por perdido. Hay bodas para octubre. "Ahora lo importante es que podamos dar una misa pública y celebrar funerales, porque es terrible para mucha gente enterrar a sus muertos sin un funeral", dice.

Manuel Soto

Responsable das hortas da Universidade da Coruña

"Quen ten unha horta a dez kilómetros non debería perder as súas colleitas"

"Unha medida necesaria". Así describe o director da Oficina de Medio Ambiente e responsable das hortas da Universidade da Coruña (UDC), Manuel Soto, os novos parámetros nos que se moverán os cultivos de autoconsumo. As limitacións de mobilidade son para el "razonables" porque permiten "un control dos movementos", aínda que "quen ten unha horta na súa aldea a dez kilómetros non debería perder as colleitas esta primavera". Moitas, di, non se recuperarán de todos modos, dada a restrición dun máximo de dúas persoas por zona.

O coordinador opina que "vai ser difícil facer cadrar as quendas, porque a xente teletraballa". Calcula que os usuarios "non van poder estar máis de dúas horas á semana nos cultivos", e considera que as regras deberían permitir desprazarse á leira a toda a unidade familiar. Soto lamenta tamén as imprecisións da desescalada, que non ofrece normas específicas para as hortas de propiedade pública. A propia UDC conta cun terreo de 1.000 metros cadrados —do que se benefician 30 persoas ás que xa repartiu un formulario de reservas— e considera que, dada a súa extensión, sería "factible" reunir nela ata a dez usuarios.

Daniel Palacios

Director de negocios de los tanatorios Albia

"Es una noticia muy positiva, los usuarios podrán estar cerca de los suyos en estos momentos tan complicados"

En respuesta escrita a este diario, el Director de Negocio de la empresa de servicios fúnebres Albia, Daniel Palacios, describe las medidas de desescalada anunciadas ayer por el gobierno como "una buena noticia para la sociedad en general y para el sector funerario en particular": "El compromiso de Albia siempre ha sido ofrecer el mejor servicio posible a las familias, acompañándolas en la pérdida de un familiar".

Tal y como figura en el BOE, desde la primera fase de la desescalada se volverá a permitir la celebración de velatorios para un número limitado de familiares, siempre y cuando se respeten los protocolos y medidas de seguridad establecidas por las autoridades sanitarias. Se cumplen casi cuatro semanas desde que se anunció la prohibición de las reuniones para despedir a los difuntos con el objetivo de evitar la expansión de contagios de COVID-19 y, hasta el momento, tan solo se permitía la asistencia de tres personas a los entierros. Ahora, tal y como señala Palacios, "el esfuerzo y el buen hacer de toda la población" empiezan a dar sus frutos: "La posibilidad de retomar las despedidas tradicionales supone una noticia muy positiva para los usuarios, que por fin podrán estar cerca de los suyos en estos momentos tan complicados".