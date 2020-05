La sociedades de Medicina desaconsejan el uso generalizado de FFP2 y FFP3

Las sociedades científicas nacionales de Medicina del trabajo (Aeemt, Anmtas, Semst, Seslap) han emitido una nota informativa sobre el uso de las mascarillas por parte de la población general. Indican que las mascarillas de protección respiratoria que filtran (FFP2 y FFP3) "solo son necesarias para proteger frente a aerosoles". "Las mascarillas con filtro FFP2 no son adecuadas para su empleo por la población general y menos durante días" ya que "pueden contaminarse y al reutilizarse son nueva fuente de contaminación", informan. "Además de no ser las recomendadas, si se usan de forma continuada tienen riesgo de contaminación y podrían ser un elemento de transmisión", afirman. Sobre las quirúrgicas, no ven evidencia científica para su uso generalizado, y más cuando podrían escasear para centros sanitarios.