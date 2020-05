Coronavirus Galicia | En ERTE sin cobrar y sin explicación

Casi 240.000 gallegos (207.000 pertenecientes a empresas de la comunidad y el resto a firmas con sede fuera de Galicia) están afectados por un expediente de regulación de empleo temporal (ERTE). La mayoría de los afectados ya tiene la prestación, pero hay otra parte que no ha percibido ni la mensualidad de marzo ni la de abril. Y tampoco recibe explicaciones de por qué no ha cobrado.

Las causas por las que se están produciendo retrasos en el abono de la ayuda son diferentes en cada caso, según explican diferentes fuentes, pero todas coinciden en la misma: el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que es el encargado de realizar los abonos, "está colapsado". "No dan abasto. Se ha colapsado", resume José Antonio Gómez, secretario xeral de UGT-Galicia. Y eso que el ministerio ha contratado a cerca de 800 personas para hacer frente al incremento de trabajo. Según la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el SEPE gestiona en estos momentos un 530% más de expedientes que en 2019. El sindicato denuncia que la plantilla apenas se ha incrementado un 10%, con la incorporación extraordinaria de personal interino para seis meses (780 de los 1.000 a los que comprometió el Gobierno).

Trabajadores, sindicatos y gestores aseguran desconocer las causas por las que los primeros no cobran. "Hay empresas en las que unos trabajadores han cobrado y otros no, por lo que no es achacable a que la empresa los haya tramitado de forma errónea", argumentan desde una gestoría.

Antonio Gómez, de UGT-Galicia, también conoce casos de trabajadores de una misma empresa que viven en provincias diferentes y que unos han cobrado y otros no o "empresas en las que el 25% de los trabajadores ha cobrado y el otro 75% no lo ha hecho". "No hay ninguna causa que explique que unos cobren y otros no. La única causa es el gran volumen de expedientes que hay. Ese es problema. Hay que buscar un instrumento más ágil", afirma el sindicalista.

Antón Grela, de Asesoramiento Integral Externo, es de la misma opinión. "No tengo ninguna explicación. He tramitado ERTE a empresas en Galicia en las que todos los trabajadores han cobrado, empresas en los que unos han cobrado y otros no y tengo una de 17 empleados que no ha cobrado ninguno", explica este asesor laboral que relata que ha habido firmas que han presentado el ERTE después que otras y que sus trabajadores han recibido la prestación antes.

Pero ¿cuántos gallegos con un expediente de regulación de empleo temporal no han cobrado aún? Las cifras bailan según las fuentes. Una encuesta a nivel nacional del Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos estima que más de 900.000 españoles no han percibido la ayuda. Eso supondría que casi un tercio de los 3,3 millones que están en ERTE a nivel nacional aún no han cobrado. A nivel gallego, serían unos 65.000. Los sindicatos, que reconocen no tener cifras a nivel autonómico, descartan que la cifra sea tan elevada.

Por su parte, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aseguró el pasado viernes que el Servicio Público de Empleo Estatal ya ha reconocido y pagado a 3,3 millones de beneficiarios de prestaciones por desempleo en toda España, y que quedaban por resolver 46.000 expedientes. Estos 46.000 suponen un 1,4% del total, que en el caso de Galicia serían alrededor de 4.000. Los sindicatos consideran que esta cifra es superior en el caso gallego.

La Consellería de Economía, afirma, por su parte, que alrededor de 5.000 gallegos afectados por un expediente de regulación de empleo temporal han solicitado a la Xunta el adelanto del pago de las prestaciones de desempleo pendientes de ser abonadas por el Gobierno central. Varias fuentes consultadas confirman que está línea de anticipos con los bancos está funcionando.

El pasado viernes, cuando la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aseguró que quedaban unos 46.000 expedientes sin abonar, garantizó que se resolverían en los próximos días, pero José Antonio Gómez, secretario xeral de UGT-Galicia, descarta que se haya producido. "Es cierto que el SEPE ha contratado a gente, a la que, por cierto, hay que formar, que muchos de estos empleados han trabajado desde sus casas los fines de semana para sacar adelante el trabajo, pero va a haber muchos gallegos que está semana tampoco van a cobrar", advierte.