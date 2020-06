La Xunta asegura que esta semana estará listo el protocolo para celebrar verbenas

El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, mantuvieron ayer un encuentro por videoconferencia con representantes del sector de las verbenas en Galicia, ante los que se han comprometido a entregar esta semana un protocolo de medidas sanitarias para que las fiestas populares se celebren con seguridad este verano. Entre las medidas de las que se habló ayer estarían limitar el aforo de las orquestas a mil personas, controlar el acceso y mantener la distancia de seguridad o usar mascarilla.

El presidente de la Asociación Galega de Orquestras, Manuel Fariña, aseguraba ayer que las fiestas "se podrían realizar sin problemas" y que el problema no es tanto la falta de un protocolo como lo económico. "Alrededor del 95% de las fiestas han sido echadas abajo y no tiene pinta de que resurja. Necesitamos a las comisiones de fiestas", explicó Fariña. Para detallar mejor su punto de vista, echó mano de una alegoría gastronómica: "De nada sirve tener todos los ingredientes para una paella si no te da tiempo de hacerla o gente para comerla".

La preocupación de los empresarios es dotar a sus trabajadores de una base económica estable. Por ejemplo, proponen que se puedan aplicar ERTE por producción o de otra índole para que "los músicos estén protegidos". Asimismo, las asociaciones que acudieron a la cita virtual con la Xunta aprovecharon para solicitar "incentivos" como ayudas a las comisiones de fiestas.