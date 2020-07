"Ahora se atiende siempre cualquier emergencia con guantes, gafas y mascarilla"

Los trabajadores del 061 también forman parte del batallón sanitario frente al Covid. A pie de calle son los primeros en atender a los pacientes que sufren cualquier emergencia sanitaria y tras el teléfono no solo han continuado con su labor de valorar cada urgencia y movilizar los recursos necesarios sino que se convirtieron en el primer lugar al que muchos ciudadanos llamaban para informarse sobre el nuevo virus que se extendía por el mundo. La pandemia obligó a "activar protocolos, ampliar la protección y reforzar tanto la central telefónica como los recursos en las zonas con más presión asistencial", asegura la directora asistencial de la Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061, Adriana Regueira.

¿Cómo adaptaron sus servicios a las necesidades de la pandemia?

Primero actuamos en la central de coordinación telefónica porque se notó un repunte de llamadas sobre el tema. Se rediseñaron protocolos para atender las llamadas y derivar las consultas con el objetivo de poder atender las dudas sobre el virus pero sin dejar de asistir el resto de emergencias. Esto nos ayudó a la hora de elaborar los cuestionarios con los que se funcionó después en el teléfono de información sobre coronavirus. Y a nivel asistencial, se fijaron protocolos en las bases donde los sanitarios pasan hasta 24 horas: limpiar el ordenador cuando lo utiliza uno, descansar solo en las habitaciones individuales y no en zonas comunes, mantener la distancia, etc...

¿Y en las ambulancias? ¿Cómo ha cambiado la forma de trabajar a raíz del Covid?

A nivel asistencial ha cambiado poco, pero se ha reforzado la protección. Intentamos que las personas expuestas al riesgo de contagio sean las menos posibles así que siempre es una persona la que se acerca más al paciente y siempre lo hace con un mínimo de protección como son los guantes, la mascarilla quirúrgica y las gafas. Al paciente también se le pone mascarilla. Antes, por ejemplo, no solía usarse la mascarilla.

¿Y si hay sospecha de que puede ser un paciente Covid o se trata del traslado de un afectado?

En la central se les pregunta si tienen síntomas compatibles con el Covid o si han tenido contacto con algún contagiado.En el caso de que haya sospechas aumenta el nivel de protección de los sanitarios, llevarán mascarilla FFP2, batas impermeables a líquidos, etc... Además aunque la limpieza de la ambulancia se realiza después de cada traslado, varía si va un paciente con coronavirus o no.

¿Hay algún tipo de intervención que se realiza ahora de forma diferente para reducir el riesgo de contagio?

No, a nivel asistencial, la forma de trabajar ha cambiado poco, lo único la protección de los trabajadores. Es cierto que para ciertas maniobras como la reanimación cardiopulmonar se dieron consejos para no sanitarios sobre cómo realizarla con menor riesgo de contagio pero en nuestro caso, lo único es la protección. No es igual trabajar con estos equipos, te cansas más, hay más estrés por el hecho de tener que ponerlos y quitarlos...

La Fundación Española del Corazón alertaba hace unos días de que había aumentado el número de pacientes en parada cardíaca a los que no se les practica la reanimación cardiopulmonar antes de que llegasen los sanitarios por miedo a contagiarse. ¿Han notado este incremento?

No tengo los datos para saber si se ha notado este aumento.

¿Qué consejos da a quien se encuentre a una persona que necesite asistencia médica en la calle?

Lo mejor es siempre llamar al 061 con el manos libres, donde los profesionales le indicarán qué tiene que hacer.

¿Bajaron las llamadas por emergencias ajenas al Covid?

El número total de llamadas se mantuvo e incluso aumentó respecto a la misma época de otros años, pero no sé si descendió respecto a ciertas patologías. Al principio de la pandemia llegaban muchas llamadas sobre dudas, que pedían información sobre el coronavirus y por eso se habilitó un teléfono específico.

¿Dejaron de realizarse consultas Covid al 061 desde entonces?

No. Hemos tenido y de hecho todavía tenemos llamadas por el coronavirus aunque es cierto que ahora ya no son de información sino relacionadas con problemas de salud.

¿Qué balance hace de estos meses de pandemia?

Han sido meses de aprendizaje contínuo pero con un fondo positivo: que la sanidad es fuerte y pudo hacer frente a algo que nunca habíamos vivido con la implicación y el esfuerzo de los sanitarios.