Enfermeros de A Coruña denuncian que se les impide coger los días de libre disposición

El personal de Enfermería de la UCI de la 5ª planta del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña ha remitido un documento a la gerencia del área en el que denuncian que se les impide disfrutar de los días de libre disposición o adicionales a las vacaciones durante los meses de julio y agosto ante la "falta de personal" para cubrir estas libranzas. Desde la dirección del centro aseguran que se garantiza "el descanso de los profesionales y el disfrute de las vacaciones siempre conjugándolo con las necesidades asistenciales de la población".

Los trabajadores de esta zona de críticos aseguran que el no poder disfrutar de los días libres -salvo que les cubra otro compañero- en verano más allá de las vacaciones no es algo nuevo. "Se repite todos los años pero creímos que este año sería diferente, que tendrían un detalle por el esfuerzo que hemos realizado estos meses de pandemia", señala una de las enfermeras de la UCI, quien teme no poder llegar a cogerse esos días. "Si no los disfrutamos ahora, puede que en unos meses haya un repunte de casos y ya no podamos. Hay hospitales de otras ciudades españolas que los están dando", indica.

En el documento, la plantilla de enfermería lamenta que se les niegue este derecho - "que nos corresponde por ley", indican- tras un año en el que aseguran haber vivido "momentos duros, de estrés, de incertidumbre, de llorar cuando ya no podías más, de miedo, de muchas ganas de que todo acabase y de poder descansar".

La dirección del centro alega que todo el personal disponible está contratado y desde el personal de enfermería indican que si es así se utilice el bono de 250 euros anunciado por la Xunta para contratar a trabajadores de otras comunidades autónomas.