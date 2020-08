Caso Fuenlabrada | Llamamiento al buen comportamiento y a la responsabilidad ante un duelo declarado de alto riesgo

El partido que esta tarde disputarán en A Coruña el Deportivo y el Fuenlabrada ha sido declarado de alto riesgo por la situación epidemiológica derivada del coronavirus, según informó la Subdelegación del Gobierno en A Coruña, que en la Junta de Seguridad celebrada ayer con miembros de Policía Nacional, Policía Local y de seguridad del club, acordó extremar las medidas de seguridad durante la celebración del encuentro.

La subdelegada del Gobierno, Pilar López-Rioboo, reiteró su llamamiento a la responsabilidad individual y colectiva para tratar de evitar posibles concentraciones incontroladas y los consiguientes riesgos sanitarios derivados del Covid-19. "La ciudad no se puede permitir cualquier tipo de concentraciones incontroladas de aficionados que pongan en riesgo la situación sanitaria. No podemos olvidarnos de que esta situación ha variado en las últimas semanas con la existencia de varios rebrotes que nos obligan a extremar todas las precauciones y medidas de seguridad", indicó Pilar López-Rioboo. Por ello, trasladó al club la necesidad de incidir en hacer un llamamiento a la afición para que tanto los prolegómenos, el propio partido y el postpartido se desarrollen con total normalidad, evitando concentraciones como la del 20 de julio cuando finalmente no se pudo disputar el encuentro por los positivos del Fuenlabrada.

Desde el Deportivo han sido varios los llamamientos a la responsabilidad y al buen comportamiento. Su presidente, Fernando Vidal, insistió el martes en pedir "tranquilidad y calma" a la afición blanquiazul. "Vamos a ser lo que somos, un club señor con la mejor afición de España. Pido un comportamiento ejemplar. Ya tendremos tiempo de manifestar nuestra contrariedad y cabreo con todo este proceso, que no ha hecho más que unir al deportivismo en un claro caso de injusticia", declaró en referencia a la adulteración de la competición por la ruptura del horario unificado.

Ayer fue Fernando Vázquez el que solicitó a la hinchada blanquiazul que sea "cuidadosa" para no cometer ningún acto imprudente que pueda acabar perjudicando al club. "Lo que pido a la afición es que hagan lo que crean, pero que sean cuidadosos con nuestros intereses y que su comportamiento sea impecable", les solicitó el entrenador del Deportivo. "Les pido responsabilidad y gran comportamiento", añadió Vázquez tras el entrenamiento matinal que dirigió ayer en Abegondo.

También el expresidente del Deportivo Augusto César Lendoiro ha hecho en las últimas horas un llamamiento a la responsabilidad del deportivismo. "Le ruego a todos los deportivistas que ninguno se acerque al estadio de Riazor. Es muy peligroso en TODOS los órdenes. El apoyo desde casa, con sentidiño", solicita en un comunicado el exdirigente blanquiazul.