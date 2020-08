Veciños de Agra do Orzán piden non estigmatizar

A Asociación Veciñal Agra do Orzán demanda que non estigmatice á zona, unha das máis afectadas da cidade polos casos de contaxios de Covid-19, segundo os datos facilitados pola Xunta. "Non se pode estigmatizar ao barrio. Na Agra está a maior incidencia, lóxico, porque estamos amoreados. É un barrio moi denso porque se construiu así, sen espacios abertos, libres, nin distancias de seguridade, e levamos anos dicindo que isto non pode ser e nunca fixeron nada por airear un pouco. Aínda o queren facer igual noutras zonas como as Percebeiras", advirte a secretaria da entidade veciñal, Marisol Mirás. Incide, ademais, na falta de información e datos concretos sobre os rastrexos e os controis que realizan as autoridades e pregúntase se "hai moitas máis PCR feitas na Agra do Orzán que nun barrio que non estea tan habitado, coma un do centro da Coruña". A secretaria critica que se culpe á poboación do barrio, "responsable e demasiado dócil", cando as autoridades non "asumen responsabilidades", por exemplo, con "inspeccións laborais" para garantir o cumprimento das medidas de seguridade no ámbito laboral, en especial, na economía sumerxida, xa que Mirás, que recorda que o seu é un barrio obreiro, achaca aos lugares de traballo máis probabilidade de dispersión do virus que "entre os convivintes", motivo polo que desbota que as vivendas con numerosos habitantes que se dan na zona inflúan tanto. A presidenta, María Gutiérrez, asegura que "a xente no barrio leva máscara e garda a distancia para entrar nos comercios". "Gustaríame saber qué fai a Xunta", sinala.