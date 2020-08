Bóveda no pierde la esperanza: "La razón está con nosotros"

Eneko Bóveda, uno de los veteranos del vestuario, del Deportivo expresó ayer sus emociones de cara a la reunión de hoy en el CSD. El vasco prefiere no hacerse demasiadas ilusiones, pero al mismo tiempo está esperanzado porque "la razón está con nosotros". "Por una parte está un poco lo sentimental o el corazón, que por protegerte y no sufrir demasiados disgustos intentas ir poniendo la venda antes que la herida, imaginándote un poco el peor escenario para que luego, como quien dice, todo lo que venga a partir de ahí sea bueno; pero por otra parte la cabeza me dice que, intentando ser lo más objetivo posible, la razón va con nosotros", argumenta el lateral del Deportivo. Al margen de la batalla que viene de lejos entre Luis Rubiales, presidente de la Federación, y su homólogo de LaLiga, Javier Tebas, el futbolista confía en que "alguien aparte de esas guerras va a poner la cordura y, en ese sentido, se va a parchear una mala decisión que se tomó". Entiende que la ampliación a 24 de los participantes en Segunda para incluir a Deportivo y Numancia tendría unas consecuencias económicas negativas para el resto de clubes, pero "no se puede comparar el perjuicio a esos equipos con el que sería un descenso al Deportivo". "La razón está con nosotros y por eso me cuesta perder las esperanzas, porque, al fin y al cabo, vamos con buenos argumentos por delante", recalcó Bóveda ayer.

El lateral derecho tiene firmado un año más con el Dépor en caso de competir en Segunda, pero no descarta la posibilidad de continuar incluso un escalón más abajo, si finalmente se consuma el descenso. "Uno piensa en su futuro casi todos los veranos y este con más razón, porque se ha dado una situación imprevista, que no esperábamos. Es un poco el momento de ir valorando todas las opciones que surgen, que están surgiendo y que puedan surgir, y entre ellas está continuar en el Dépor. Las conversaciones en todo momento con el club han sido en muy buena sintonía, incluso en complicidad, y ahora mismo lo que me toca es entrenar con la máxima profesionalidad y tratar al club con el máximo respeto hasta el último de los días en los que esté aquí".