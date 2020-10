Cortada la vía del tren en As Xubias por derrumbe

Las lluvias de los últimos días provocaron en la tarde de ayer el derrumbe de un talud en As Xubias de Abaixo, a la altura del Burger King, que amenazaba con caer sobre la línea de ferrocarril Monforte de Lemos-A Coruña. Por ello, Adif anunció que interrumpía la circulación entre O Burgo-Santiago y Bifurcación San Diego y que se establecía un plan alternativo de transporte por carretera para los trenes afectados. Dentro del plan alternativo, se realizarán transbordos por carretera entre Betanzos-Infesta y A Coruña para los trenes de media distancia afectados.

Por otra parte, tres vagones de un tren de mercancías descarrilaron ayer en Taboadela a las 15.50 horas cuando estaba haciendo maniobras. El accidente, que no tuvo mayores consecuencias, bloqueó, no obstante, las vías, obligando a Renfe habilitar transporte alternativo para los pasajeros dado que los convoyes no podían circular.

Según la compañía ferroviaria, fueron tres los trenes que resultaron afectados por el descarrilamiento. Los tres procedían de Madrid y tenían como destino Ferrol, Pontevedra y Lugo. En total, se tuvo que facilitar el transbordo a 163 viajeros. En estos momentos, Adif trabaja en el restablecimiento de la vía que permitirá recuperar el tráfico ferroviario entre O Burgo y A Coruña.

Por último, Renfe aumenta a partir de hoy seis servicios diarios a la oferta de media distancia que operan en Galicia.