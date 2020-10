Los médicos gallegos, convocados hoy a una huelga nacional para exigir "calidad asistencial"

La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) de Galicia llama a médicos y otros licenciados sanitarios del Sistema Nacional de Salud (SNS) a sumarse hoy a su convocatoria de huelga oficial, en el ámbito estatal, para reivindicar "calidad asistencial". El presidente de CESM Galicia, Ramón Barreiro, defendió el domingo la convocatoria porque "las reivindicaciones vienen de lejos", agravadas por el Real Decreto 29/2020 que "permite contratar a profesionales que no han tenido formación vía MIR, con titulaciones que no están a la altura de los estándares".

"Llamamos a la huelga activa en toda España", destacó el doctor Barreiro, quien reivindicó la retira del citado Real Decreto con el fin de ofrecer una calidad asistencial "adecuada, en especial en Atención Primaria", señaló el doctor Barreiro. Asimismo, demandó que se "recuperen todos los recortes desde 2010", así como que se incrementen las plazas de formación MIR.

Por su parte la Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública, integrada por profesionales del sistema de salud pública, consideró ayer que ante la propagación de la pandemia de Covid "no es momento de huelgas sanitarias". En un comunicado, la entidad subrayó que "más que huelgas", lo que el sistema de salud público en España necesita con "carácter urgente" es "incrementar los presupuestos", en particular en los servicios de atención primaria, e "incrementar as plantillas de los centros".

La asociación aboga por "recuperar" a profesionales de medicina y enfermería que "se fueron de Galicia por la precariedad de las condiciones laborales" y "mejorar la situación de los centros de salud, aumentando su actividad presencial y suprimiendo las trabas de acceso".