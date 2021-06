“Este es un mensaje para toda la hostelería de A Coruña. Qué bien se come aquí, qué productazo tenéis, qué grandes sois. No entiendo por qué no me habéis mandado un poquito de comida. Mandádmela a mi casa, a mi restaurante o a dónde sea, porque me gusta todo lo que se come aquí. Esta materia prima, estos mares y estas tierras... ¡No hay quien lo aguante!”. Samantha Vallejo-Nágera, presentadora y jurado de MasterChef, se declaró fan incondicional de la gastronomía y los paisajes coruñeses durante la grabación, ayer, de una de las entregas de la próxima edición celebrity del programa de Televisión Española (TVE), que se emitirá el próximo otoño, y en cuya nómina de concursantes figuran nombres como Victoria Abril, David Bustamante, Miki Nadal o Yotuel Romero, entre otros.

La Asociación de Hostelería y Escuela Álvaro Cunqueiro compartió anoche en su perfil de Facebook uno de los pocos vídeos que trascendieron del hermético rodaje en el Monte de San Pedro, donde cerca de un centenar de comensales —entre los que figuraban miembros destacados de instituciones y entidades de A Coruña, así como proveedores locales— fueron citados en el restaurante Árbore da Veira para degustar un menú elaborado por los concursantes y diseñado por el anfitrión, el chef Luis Veira, con predominio de productos gallegos.

La grabación estuvo rodeada de fuertes medidas de seguridad y los asistentes tuvieron que firmar previamente un contrato de confidencialidad, así como someterse a test de antígenos antes de acceder al recinto, donde Vallejo-Nágera ejerció como maestra de ceremonias, mientras sus compañeros al frente del programa, Pepe Rodríguez y Jordi Cruz, asesoraban a los concursantes durante la elaboración de los platos. Todo ello, con la Torre de Hércules al fondo, como espectadora de excepción. Una impresionante estampa que la lluvia que cayó al mediodía sobre la ciudad invisibilizó por momentos.