Pardo Bazán vuelve a la gran pantalla

La Seminci prosigue su andadura y una de las películas que se proyectan es Emilia, un documental que firma el director Miguel Ángel Calvo. “Después de mi largometraje sobre Galdós, fui al Teatro del Barrio en Madrid para ver un monólogo sobre Emilia Pardo Bazán —escrito por Noelia Adánez y Anna Costa, y que fue finalista al Max a mejor autoría teatral— en el que Emilia va a la Real Academia Española a pedir explicaciones de por qué no la admiten”, explica el cineasta.

“Vi la obra y me dije que ahí había una película. Fue en enero de 2021, en el centenario de la muerte de la autora”, prosigue. Aclara que la “columna vertebral” es la ficción del monólogo para a partir de ahí saltar al formato documental hablando con ocho expertas. “No es que todas sean especialista en general en Pardo Bazán sino que se centran en diferentes puntos. Por ejemplo, tenemos una cocinera Estrecha Michelin, a la directora de un museo, la conservadora de la Casa-Museo Emilia Pardo Bazán...”, apunta el director. Este se movió por distintos lugares de España, incluida Galicia (A Coruña, Meirás, Mondariz), rodando en la casa-museo, entrevistando a la conservadora así como a Marilar Aleixandre. Calvo reconoció que le “dio mucho respeto” preparar esta película sobre Emilia. “Yo la conocía muy poco. Sabía que había tenido problemas como mujer en la época pero no conocía lo cañera que era. Tenía mucho carácter. En una época complicada para los derechos de la mujer, peleó hasta el final por ella. Pudo haber llevado una vida súper cómoda dentro del estatus económico y social que tenía; era de clase alta; pero peleó por los derechos de la mujer”, reflexiona el realizador español.

El fin de la cinta no es solo presentar el personaje sino que trascienda más allá de él hablando del feminismo, del lugar de la mujer en la época, de cómo trataba temas como la violencia de género en sus libros. “Lo que más me ha sorprendido era la capacidad de lucha para enfrentarse a lo que ocurría en aquel tiempo así como el talento innato que tenía para la escritura”, prosigue el cineasta. Este añade que a pesar de la lucha por un mundo mejor para la mujer, no dejaba de lado la vertiente más epicureísta: “Era una mujer a la que le gustaba vivir la vida. Lo cuenta una de sus biógrafas”.

La actriz que da vida a Emilia Pardo Bazán en este documental es la andaluza Pilar Gómez, nominada a los Premios Goya a mejor actriz revelación, así como el Max de las Artes Escénicas a mejor interpretación femenina, precisamente, por “Emilia”, el monólogo teatral.