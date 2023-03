Sofía Sampaiño y Sergio Blanco, ambos vinculados al fútbol sala, ya tienen fecha de boda: 23 de junio de 2023. Pero a ella le faltaba algo, el anillo. “Se metía mucho conmigo porque no le había pedido matrimonio ni le había dado un anillo”, cuenta el novio, que quiso hacerlo “a lo grande” y pensó en Riazor como escenario perfecto. “Nos conocimos en el Palacio de los Deportes y a los dos nos gusta el fútbol. Además, ella también es un poco del Madrid, así que busqué cuándo era el Dépor jugaba contra el Castilla y así pedírselo allí”, cuenta.

Se puso en contacto con el club y la respuesta fue positiva, así que manos a la obra. Pensó en varias opciones para ponerle el anillo en el dedo y finalmente fue mediante la Biquiño Cam, que se convirtió en un día en la CasaDÉ Cam. “Fue en el descanso. Salimos en pantalla pero ella no reaccionaba. Me puse a hacer el tonto y me arrodillé. Todavía no se lo cree”, recuerda Sergio Blanco. Mientras, sonaba Y el anillo pa’ cuando, de Jennifer López.

Ella contestó que sí, por supuesto, y se llevó un aplauso del estadio. “Cuando acabó e íbamos hacia casa, que vivimos en Monte Alto, la gente nos daba la enhorabuena y nos decía “Viva los novios”, señala el prometido, que consiguió lo que se había propuesto, sorprender a su novia: “Ella no lo va a olvidar nunca y vamos a tener siempre un vínculo con Riazor”.