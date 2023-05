- Alternativa dos Veciños asegura que a lo largo de los años ha promovido 752 viviendas de protección en Oleiros y “ningún otro partido puede decir lo mismo ni parecido” en los municipios en que gobierna. Subraya que en la próxima legislatura promoverá la creación de “viviendas de precio reducido” en las zonas de Xaz, Oleiros, Perillo y Mera donde el Concello tiene suelo municipal fruto de desarrollos urbanísticos, con prioridad para los residentes en Oleiros.También prevé la posibilidad de autorizar bajos comerciales para uso residencial.

-El Partido Popular de Oleiros afirma que el hecho de el Gobierno local proyecte obras en la calle donde está situada su sede para realizarlas “durante todo el período de campaña” tiene como fin “impedir el normal desarrollo” de su actividad. Asegura que es “una maniobra más” del alcalde porque esta obra empezó el pasado día 11, “en campaña,” haciendo imposible aparcar en la calle donde está la sede del PP.

-O BNG de Oleiros presentou nun acto as principais propostas do seu programa electoral para as vindeiras eleccións. Aumentar porcentaxe de vivenda pública, una Concellería de Medio Ambiente, promoción do emprego e o comercio local e maior cobertura en benestar social.

-Vox de Oleiros denuncia que el paseo fluvial del rego de San Pedro está “parado y mal ejecutado”, con peligros de derrumbes e inundaciones cuando se produzcan lluvias intensas y suba el nivel del río.