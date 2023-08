El trío formado por Charles, Oliver y Mabel (Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez, los protagonistas de la serie de Disney+ Solo asesinatos en el edificio) lleva dos temporadas demostrando que tienen buen olfato para hacer podcasts de true crime, para dar con asesinos... y para meterse en líos. Porque durante sus investigaciones han sorteado el peligro, pero también la legalidad.

En su tercera temporada, que se estrena el martes, se encargan de un crimen que, en principio, no entraría dentro de su jurisdicción, porque no se ha producido en su coqueto edificio del Upper West Side neoyorquino (donde han tenido de vecino ni más ni menos que a Sting), sino en un espectáculo de Broadway. Se trata de la muerte, en pleno escenario, de Ben Glenroy (Paul Rudd), durante la función de Oliver. Así que no dudarán en ponerse de nuevo a husmear para dar con el culpable. Sobre todo Oliver, que quiere reflotar el show sea como sea. El gran fichaje de la temporada es Meryl Streep, que interpreta a Loretta Durkin, compañera de reparto del fallecido y que les ayudará en sus pesquisas. La serie está creada por el propio Steve Martin y John Hoffman (Grace and Frankie, Looking) y entre los productores ejecutivos figura el creador de This is us.