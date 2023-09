The morning show (tercera temporada, en Apple TV+ desde ayer), lujoso drama con Jennifer Aniston y Reese Witherspoon como presentadoras de noticias en una cadena imaginaria (y como auténticas productoras), es un raro caso de serie actual que aborda de frente cuestiones del presente. En sus primeros episodios se redefinió el argumento previsto para incorporar las complejidades del #MeToo; en la segunda temporada, a las repercusiones del movimiento se unían las del COVID-19. Y en la tercera, “el tema principal vendría a ser la verdad, quién decide lo que es, de dónde creemos extraerla a la hora de informarnos”, explica por videollamada a El Periódico, del mismo grupo editorial que LA OPINIÓN, la productora ejecutiva Lauren Neustadter.

Nuestra entrevistada es, desde hace unos seis años y medio, la presidenta de cine y televisión de Hello Sunshine, productora fundada por Witherspoon para ayudar a, sobre todo, mujeres a contar historias de, sobre todo, mujeres. Neustadter ha ayudado a sacar adelante series tan comentadas como Big little lies, The morning show, Little fires everywhere y Todos quieren a Daisy Jones, o la exitosa adaptación al cine de La chica salvaje, de Delia Owens, que recaudó seis veces lo que costó. También ha tratado de contribuir al resurgir de la comedia romántica con películas como Algo de Tiffany’s y Tu casa o la mía, esta con su jefa Witherspoon como protagonista.

Según Neustadter, The morning show ejemplifica la misión de Hello Sunshine en el sentido en que “pone a las mujeres en el centro del relato y lo hace, además, de maneras inesperadas y poco convencionales”. Alex Levy (Aniston) y Bradley Jackson (Witherspoon) siempre han sido heroínas de sus propias historias. “En esta temporada —avisa Lauren— las veremos respaldarse la una a la otra de maneras sorprendentes”.