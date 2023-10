El impacto que tuvo la pandemia sobre la movilidad hizo reflexionar a toda la sociedad sobre la conveniencia de aplicar sistemas sostenibles en los desplazamientos de las personas. Empresas como la Compañía de Tranvías e instituciones públicas como el Concello y la Diputación de A Coruña exponen las experiencias desarrolladas en este campo.

I. Prada: Nosotros vivimos los años de la pandemia como muy difíciles. Durante los primeros tres meses llevábamos un 11% de viajeros con el 60% de la flota, lo que era seis veces más de lo que necesitábamos. Y a pesar de todo había que mantener las distancias y vigilar que no fueran más de 15 o 20 personas en cada vehículo. Creo que hubo un exceso de celo a la hora de bloquear el uso del transporte público, ya que se mantuvieron las mascarillas hasta este mismo año, y eso dio la imagen como de que el transporte público era un sitio especialmente peligroso, por lo que fuimos los más damnificados. La ayudas actuales al transporte vinieron en realidad por la guerra de Ucrania, pero ayudaron a superar la pandemia y ahora estamos en niveles pre-pandemia e incluso superiores.

J. R. Rioboo: Yo creo que el hecho de estar encerrados durante tanto tiempo y las ganas de salir de casa provocaron que la gente se lanzara a las calles. Eso fue el primer paso para una concienciación sobre una movilidad sostenible para fomentar la reducción de la huella de carbono y mejorar nuestra salud. Creo que todas las administraciones estamos volcadas en preparar nuestros entornos hacia la movilidad sostenible, aunque siempre tenemos el problema de que tenemos el dinero pero no sabemos o no podemos acelerar la burocracia para tener todo como quisiéramos.

N. Canosa: Evidentemente la pandemia fue un periodo durísimo a distintos niveles. Pero al mismo nos reubicó en la realidad de pensar que lo esencial para los seres humanos es la salud y el Gobierno local presidido por Inés Rey apostó todavía más por promocionarla. La movilidad sostenible lo que persigue realmente es mejorar la vida de los ciudadanos y ciudadanas y tomar medidas desde distintos ejes para conseguir que sea posible. Recuerdo en la fase de desescalada como salíamos a la calle y podíamos disfrutar de esos espacios abiertos, de esas calles con menos tráfico, con menos nivel de ruido y creo que fue una concienciación para toda la población. Pero ahora llega el momento de tomar decisiones y vosotros, Ignacio, tenéis el reto de convertir el transporte público en sostenible a través de las nuevas tecnologías.

"Queremos ser prudentes sobre los nuevos buses porque va a condicionar la movilidad a medio y largo plazo" Ignacio Prada - Director de la Compañía de Tranvías

I. Prada: Antes de nada, hay que decir que usar el transporte público ya es sostenible, como dijo el experto en movilidad Salvador Rueda cuando vino a A Coruña, donde señaló que es más sostenible viajar en autobús que en patinete eléctrico porque es mucho más eficiente energéticamente. El transporte público tiene que ser punta de lanza de la aplicación de nuevas tecnologías y por eso llevamos ya muchos años probando distintas opciones, como vehículos de hidrógeno y eléctricos, pero queremos ser prudentes a la hora de tomar una decisión porque va a condicionar la movilidad a medio y largo plazo, pero estamos teniendo resultados positivos con los vehículos que estamos probando y por tanto será una de las oportunidades para el futuro contrato municipal que se realice en la ciudad.

N. Canosa: La pandemia fue muy complicada para el transporte público y si en 2019 hubo un récord de viajeros, creo que 2023 apunta a que estaremos en récord también, por lo que creo que hay una concienciación para el uso de este tipo de transporte. La innovación es transversal a cualquier sector y tenemos que incorporarla también en el transporte. La concesión del transporte municipal termina en diciembre de 2024 y en el Concello ya estamos estudiando distintas situaciones para conectar mejor los barrios y qué vehículos podríamos pedir siendo realistas. Es controvertido, porque se habla de hidrógeno y de eléctrico, pero no es fácil, aunque desde luego hay que repensarlo y lo vamos a hacer con todos los ciudadanos a través de asociaciones de vecinos y de un proceso participativo.

J. R. Rioboo: La Diputación no tiene competencias en materia de transporte público, pero puede contribuir aportando dinero para la compra de medios de transporte con el criterio de la sostenibilidad. Lo que no estaría de más es que, dada la coyuntura que existe en Galicia, que tuviéramos algo que decir, porque hay un grave problema con el transporte público y el metropolitano. En los perímetros de las ciudades hay unas diferencias grandísimas y los usuarios ven que en un pueblo pegado a una ciudad su transporte es totalmente deficitario, no solo en la calidad de los servicios, sino en los criterios de sostenibilidad, porque no hay exigencia, control y rigor político. Las diputaciones podemos implantar en las carreteras provinciales criterios para que el transporte público se mueva con garantías y sostenibilidad. Hay que coordinar además el transporte en todo el área metropolitana con un criterio de sostenibilidad y de forma no unilateral, sino corporativa entre todas las administraciones, incluida la autonómica. Es evidente que en el área metropolitana de A Coruña hay un déficit y unas diferencias grandísimas que implican en ocasiones tener que recurrir al transporte de la ciudad para cubrir diferentes zonas, pero lo mismo sucede en Santiago y Ferrol. Si no hay un criterio bien planteado desde la administración autonómica, es muy difícil que haya un buena planificación para un transporte sostenible.

"Vamos a repensar el transporte público con un proceso participativo con todos los ciudadanos y las asociaciones vecinales" Nereida Canosa - Concejala de Movilidad del Concello de A Coruña

N. Canosa: Estoy totalmente de acuerdo. Nosotros llegamos con el transporte público a Meicende, A Zapateira y Santa Cristina, pero lo que nos toca es instar a la administración autonómica a que se comprometa con este tema. Yo creo que ven un pliego de un concurso, no ven una posibilidad. Hay muchas personas que viajan cada día a A Coruña, por lo que es una necesidad que es necesario resolver cuanto antes.

I. Prada: Siempre hemos creído en la coordinación de los servicios metropolitanos y urbanos. No tiene sentido que los interurbanos realicen un recorrido que ya realizan los urbanos en vez de buscar un punto de intercambio para que los interurbanos puedan dar mejor servicio en origen en vez de estar perdiendo media hora entrando y saliendo de la ciudad. Siempre pongo de ejemplo que nosotros habíamos abogado por el pago con la tarjeta única y fue un éxito tremendo, ya que el transporte interurbano aumentó en un 15% de viajeros. Y funcionó porque hubo acuerdo entre todas las administraciones, por lo que hay que buscar la coordinación, evitar redundancias y complementar una red con la otra, de forma que la interurbana dé servicio en la zona metropolitana y que el urbano nos dediquemos a llegar a los distintos barrios.

J. R. Rioboo: La Diputación lleva trabajando en la sostenibilidad de las vías provincial desde 2015, ya que se han incrementado las partidas presupuestarias para crear una red sostenible de carreteras, que todavía estamos mejorando, y sobre todo por colaborar con los ayuntamientos en nuevas alternativas para una comunicación sostenible. Uno de los grandes retos de la Diputación es colaborar con A Coruña, Santiago y Ferrol para crear vías ciclistas que vayan más allá del perímetro de las ciudades. El ejemplo más cercano lo tenemos en la ría de O Burgo donde se hizo posible que una red ciclista que viene desde A Coruña llegue hasta el embalse de Cecebre. Pero esa financiación no se quedó ahí, sino que se vertebraron otras vías alternativas para llegar a Bergondo y Betanzos. En Santiago, una de las obras estrella, no solo de la provincia, sino a nivel autonómico, es la vía ciclista más larga de Galicia, que llegará allí desde Ordes y que también lo hará hasta A Coruña aprovechando las vías fuera de servicio. Es un lujo coger una bicicleta y llegar hasta Santiago por una vía totalmente segura y plana. Estas redes ciclistas que utilizan espacios distintos a las vías ordinarias están dando un resultado extraordinario, no solo porque los ciudadanos las usan y las demandan cada vez más, sino que incluso las marcas de ropa y alimentación deportiva las están promocionando muchísimo. La vía verde que va a terminar en Santiago, que tendrá una inversión de 1,8 millones de euros, más 1,3 millones que va a suponer llegar hasta Culleredo, es una inversión de futuro grandísima que además va a generar la cultura de ir andando o en bicicleta.

"La vía verde que llegará a Santiago y Culleredo es una inversión que va generar la cultura de la bicicleta" José Ramón Rioboo - Diputado provincial y alcalde de Culleredo

N. Canosa: En A Coruña hay una apuesta muy sólida por la bicicleta y creo que podemos decir que BiciCoruña está siendo un éxito. Tenemos que seguir creando esa cultura y esa sensibilización, pero la semana pasada ya se alcanzó un millón de usos, por lo que se están dando pasos importantes. Y en la nueva licitación del servicio estamos hablando de dos millones y medio de euros. Actualmente tenemos 49 estaciones, a final de año tendremos 55 y con el nuevo contrato habrá 30 estaciones y 300 bicis eléctricas más. Son cinco millones de euros a lo largo de los últimos años en BiciCoruña, que es mucho dinero, pero que al final revierte en nuestra población y su salud, en disminuir emisiones al medio ambiente.

J. R. Rioboo: Hay que tener en cuenta que en los últimos años ha sido cuando más dinero ha dirigido la Diputación hacia las ciudades, que han aliviado sus arcas para poder desarrollar ideas tan geniales como esta, que creo que va a ser un referente a nivel de Galicia.

I. Prada: Es importante tener infraestructuras y medios alternativos para que la gente no eche de menos el coche. La bicicleta es un elemento más de la movilidad, pero no es universal como el transporte público, que es accesible para todos. Habrá gente que cuando se prohíban los coches seremos tan mayores que no podamos ir en bicicleta. Y por eso es esencial también priorizar el transporte público en su circulación, porque es el que tiene que utilizar mucha gente que por diversidades funcionales no puede usar otro. De todos modos, espero que la bici sea una buena alternativa y fomente la reducción del tráfico y el uso del transporte público, porque cuando llueve muchos de los usuarios de bici optan por el transporte público. Al final esto es salud, porque el medio ambiente no deja de ser un problema de salud y es que es importante fomentar todas las vías para ir hacia un modelo de movilidad más sostenible.

N. Canosa: En otras ciudades el uso de la bicicleta ha comprometido el uso del transporte colectivo, pero en A Coruña no ha sido así. Estábamos acostumbrados a utilizar la bicicleta como ocio y ahora se ha ampliado porque la utilizamos para el trabajo. Alguien me decía el otro día si podemos hacer algo con BiciCoruña y la accesibilidad. Ojalá que podamos hacer algo porque sería muy interesante. Desde luego en la nueva concesión del transporte será un pilar muy importante que sea accesible para todos y todas.

J. R. Rioboo: Al ciudadano le cuesta mucho asimilar que cuantas más kilómetros haya y más anchas sean las aceras, la gente camina más. La Diputación donde más esfuerzo económico hace es en los viales provinciales de la periferia de las ciudades, donde hay que crear aceras por donde el peatón pueda circular con seguridad, ya que son vías muy transitadas.

N. Canosa: Tenemos que seguir ampliando distintas zonas de carril bici y trabajando para unirlas, para lo que tenemos el apoyo económico de Diputación y los fondos europeos, que nos ayudan a hacer una ciudad más sostenible. La apuesta es enorme, no solo para BiciCoruña, sino también para la accesibilidad y la peatonalización, que ha llegado a más de 30 calles en la ciudad.

I. Prada: Con los nuevos vehículos de transporte nos enfrentamos a retos importantes. Las pruebas que estamos haciendo con los eléctricos son positivas y parece que esta tecnología es posible, pero el reto por ejemplo va a ser la infraestructura, ya que habría que recargar 94 vehículos, lo que implica una inversión muy importante. Deberíamos darle una pensada a las tramitaciones, porque para pedir una ampliación de potencia a la distribuidora es compleja y hace que esto no vaya tan deprisa como nos gustaría a todos.