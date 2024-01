Se hai uns premios que recoñecen o mellor da cultura e ciencia de todo o Estado español estes son os Premios Nacionais do Goberno. Neste 2023, Galicia acadou sete, un ano excepcional. Premiada resultou Yolanda Castaño que se fixo co de Poesía pola obra Materia; e o compositor Eduardo Soutullo recibiu o de Música por El lamento de los girasoles. Destacado foi o Premio Nacional de Literatura Dramática para Paula Carballeira pola obra As alumnas. Felipe Criado, director do Instituto de Ciencias do Patrimonio, recibiu o Premio Nacional de Investigación do Ministerio de Ciencia. Ricardo Cao, elixido reitor da Universidade da Coruña, recibiu o Premio Nacional de Estatística, que concede o INE. Pola súa parte, o cesteiro de Pazos de Borbén Álvaro M. Leiro recibiu o Nacional de Artesanía, mentres que Inés RIR, de Allariz, conseguiu o Nacional na categoría de Producto. Ademais, a Fundación Artesanía de Galicia conseguiu outro polo encontro Corazón de la Artesanía en Agolada.

Dous artistas galegos, Lúa Gándara e David Fidalgo, foron galardoados na feira de arte contemporáneo de ARCO en Madrid este ano. Na Mercedes Benz Fashion Week houbo tres premios para Galicia: ás deseñadoras Amara Caruncho e Sabela Juncal e á modelo ourensana Lorena Guitián.