A soidade desexada e puntual é un dos grandes praceres da vida, pero a ausencia de compañía, sobre todo cando non é elección voluntaria e se produce ademais a idades avanzadas, pode derivar en importantes problemas de saúde, tanto físicos coma mentais. Sábeno ben os compoñentes do equipo de Xente Marabillosa, que hoxe a partires das 22.40 adica o seu espazo na TVG a concienciar sobre unha realidade da que non se fala pero está moi presente na nosa sociedade: os maiores que viven durante anos en completa soidade.

Aínda que a soidade prolongada no tempo pódese dar en calquera franxa de idade, adoita ser moi prevalente e ten connotacións de especial risco nas persoas maiores, debido a diversos factores como a diminución de recursos sociais e económicos, as limitacións funcionais ou os cambios nas estruturas familiares. A soidade non desexada nas persoas maiores é, por tanto, un dos principais retos sociais da actualidade.

A soidade das persoas maiores non é responsabilidade exclusiva de quen a padece, nin moito menos. Os entornos familiares, a rede de amigos e coñecidos e mesmo a sociedade no seu conxunto teñen moito que dicir ao respecto e forman parte tanto das razóns que levan a estas situacións como da súa posible solución.

Por iso Xente Marabillosa inclúe entre os seus temas desta tempada esta realidade, co obxectivo de darlle visibilidade, facernos reflexionar sobre a cuestión e que a reflexión nos leve asimismo á acción para que mellore a existencia de todas esas persoas que viven en soidade.

A presentadora do programa, Lucía Rodríguez, apóiase nesta ocasión na televisiva Rosa Benito, que fará de madriña, e na entrañable Sofía Díaz, unha coruñesa de 90 anos que complementa o tema desta semana coa súa propia historia de vida. Sofía publicou o seu primeiro libro aos 89 anos e xa leva tres, entre os que destaca o seu último traballo, Por que sentir tanta soidade. Como receita para evitar esa situación vital tan habitual, recoméndalles ás persoas maiores “disfrutar todo o posible, non illarse, escoitar música ou coñecer xente nova”.

O mesmo consello que poderían dar as persoas protagonistas das cámaras ocultas desta semana en Xente Marabillosa, que reaccionarán con empatía e solidariedade ante unha situación tan pouco desexable como soprar as velas en absoluta soidade canto un ancián recibe a noticia de que ningún familiar poderá acudir á celebración do seu aniversario.

En canto á partitura musical do programa, nesta ocasión, as actuacións estarán directamente ligadas aos gustos musicais dos dous marabillosos convidados. Por un lado, as integrantes de Leilía encherán coas súas voces o estudio, xa a punto de pechar a súa xira de despedida dos escenarios tras unha longuísima traxectoria musical. Polo outro, a DJ Anna Gorse será a encargada de poñerlle ritmo ao final da noite.

O programa,líder absoluto de audiencia no horario de prime time dos mércores en Galicia, gañou recentemente o premio Iris da Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión ao mellor programa autonómico de España, un galardón que pón de relevo a orixinalidade e a calidade dun formato que combina a vocación de servizo público coa frescura e o entretemento. Un recoñecemento que coincide co apoio dos espectadores, que lle outorgan cada semana espectaculares datos.