Netflix impulsa la animación y une a Emilia Clarke y Natalie Portman en ‘The Twits’

Netflix dio avances este jueves de algunos de los proyectos de animación que llegarán a su plataforma este año y el que viene y entre los que se encuentran The Twits, un filme que une el talento de Natalie Portman y Emilia Clarke, o el regreso de Wallace y Gromit. Las actrices formarán parte de la película de Phil Johnston que se estrenará en 2025 y que está basada en la novela del escritor británico Roald Dahl, que seguía la vida de una pareja de personas “desagradables, malas y malolientes”.

“¿Saben a quién interpreto? a una chinche en la barba del Sr. Twit. Literalmente soy un parásito”, dijo Clarke en un video transmitido en un evento para prensa. “Yo soy la mamá de un Muggle-Wump. ¿Qué es un Muggle-Wump? Tu suposición es tan buena como la mía...”, dijo sarcásticamente Portman sobre su personaje, que es un mono en el universo creado por Dahl.

Por su parte, los directores Nick Park y Merlin Crossingham (Wallace & Gromit: A Matter of Loaf and Death) se reencuentran para revivir la historia “de uno de los pingüinos más temibles de la historia” en la nueva película Wallace & Gromit film - Vengeance Most Fowl. “En el fondo, es una historia sobre la tecnología y lo maravillosa que puede llegar a ser, pero también sobre el peligro de que se interponga en nuestras relaciones”, dijo Crossingham en la presentación.

La plataforma adelantó que se encuentra trabajando junto a Sony en una serie de animación basada en Cazafantasmas, sin fecha tentativa de estreno. Además, Plankton, el malvado personaje de Bob Esponja, tendrá una película en 2025, en la que una vez más llevará a cabo un plan para dominar el mundo. Antes de eso, el filme 'Saving Bikini Bottom: The Sandy Cheeks Movie', sobre las aventuras en Texas de Bob Esponja y Arenita, llegará exclusivamente a Netflix el 2 de agosto.