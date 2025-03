Reforzar la formación y empleo en el sector de renovables, un reto de presente

El sector de las renovables ha irrumpido con fuerza no solo en Galicia sino en todo el mundo, una transición que provoca cambios en diferentes campos pero hay dos en los que las Administraciones, las empresas y la sociedad en general tienen que poner el foco de forma urgente: la formación y la empleabilidad.

La clave está, manifiesta el subdirector xeral de Cualificacións, Planificación e Xestión da Formación Profesional de la Xunta, Jesús Rodríguez Buján, en «generar vocaciones». «No es tanto que no tengamos plazas formativas sino que no tenemos masa crítica para formar», expone y detecta que «ahora mismo lo que pasa es que las empresas necesitan personal cualificado y actualizado» y no lo encuentran.

En la Fundación Naturgy, según explica la directora de educación y divulgación, Eva Buch, cuentan con «un plan de educación y formación que, sobre todo, busca generar vocaciones científico-tecnológicas». Defiende que la transición energética «es una oportunidad» ya que «se están generando muchos empleos nuevos que deberán cubrirse» a pesar de que se perdieron otros. «Cuando comenzamos, había un desequilibrio entre lo que se enseñaba y la necesidad real del sector porque avanza muy rápido y hay que actualizarse. Hay mucha necesidad de perfiles técnicos», revela.

Rodríguez Buján indica que «estamos en un mundo globalizado» en el que la competencia «ya no es local sino internacional». «La formación aquí es buena, muy polivalente sobre todo, y los técnicos tienden a marchar», avisa, y apunta a la necesidad de trazar estrategias para retener ese talento.

Un ejemplo para reforzar esta formación y favorecer la empleabilidad es el de la Plataforma para el Empleo Verde, que nació hace casi tres años con el objetivo, expone el responsable de Relaciones Institucionales, Ignacio Baratech, de «tratar de acercar a personas desempleadas en situación de vulnerabilidad a los empleos que está generando y va a generar la transición ecológica». Pero, apunta, no es «solo un tema de recualificar sino que también hay que generar vocaciones y orientar a las personas».

Los tres insisten en que el sector de las renovables «no es solo paneles solares y parques eólicos». Va mucho más allá de eso: rehabilitación de viviendas, vehículos de movilidad eficiente, electricista, sector del gas, hidrógeno verde...

El reto, dice Baratech, «no es fácil, pero sumando capacidades de las empresas, de entidades del tercer sector, de administraciones públicas y en base a las demandas reales de las empresas, vemos que sí se puede hacer». «Es un tema de recualificar, de generar vocaciones y de orientar a personas que, en muchos casos, no saben ni de lo que estamos hablando cuando citamos las renovables y de qué opciones de empleo hay», continúa.

Igualdad

En este asunto hay otro problema importante a resolver «y es que la transición, para que sea efectiva y justa, tiene que ser equitativa, inclusiva y en igualdad de género», alerta Eva Buch, que explica que hay empresas que les comunican que les resulta complicado contratar mujeres en según qué campo.

Desde la concejalía de Educación de la Xunta, cuenta Jesús Rodríguez, se iniciaron «hace años becas que intentaban potenciar precisamente esto», pero «apenas se notó porque en el fondo es una cuestión cultural y social». «Quizá falta sensibilización en las primeras etapas de las personas que están estudiando, pero también de sus padres», añade.

El responsable de Relaciones Institucionales de la Plataforma para el Empleo Verde explica que «no es fácil hacerle ver a una persona que está desempleada desde hace años o a una mujer que en su vida ha pensado que podía trabajar instalando sistemas solares fotovoltaicos o haciendo mantenimiento de parques eólicos que con un proceso de orientación y recualificación puede acceder a un empleo».

Además, dice Buch, «faltan referentes» para las niñas y mujeres que se quieren iniciar en estos campos. Lo mismo que ocurrió con el fútbol, «que las niñas que jugaban no lo decían y ahora sí porque tienen a referentes como Alexia Putellas, que ganó el Balón de Oro, y nadie se plantea ahora que una niña no pueda jugar al fútbol». Por eso, es importante que ellas vean «que pueden tener estos trabajos, y no solo hablo de ingenieras, sino también montando sistemas solares fotovoltaicos, mantenimiento de parques eólicos o rehabilitación de viviendas», expone Baratech, que reconoce que «los estereotipos de género no se rompen de la noche a la mañana y lo que ya se ha conseguido es brutal». «Empoderar a estas mujeres y a estas chicas ya no tiene vuelta atrás afortunadamente», afirma.

Jóvenes

El foco se pone también sobre los jóvenes, que son los que tienen en sus manos decidir por qué formación optar y a qué sectores quieren acceder para emplearse. «El de las renovables es un sector bien pagado que te garantiza una situación laboral tranquila, con posibilidad de progresar, y que además está demostrado que la brecha salarial es menor», detalla la directora de educación y divulgación de la Fundación Naturgy.

La Xunta inició hace más de una década el programa FP Emprende, que se focalizó, recuerda Rodríguez Buján, en «Primaria y Secundaria para hacer visitas a las empresas o talleres» y divulgar estas formaciones.

También es clave el cambio de mentalidad en los padres. Lo cuenta Buch: «Creo que tienen que pasar algunas generaciones para que cuando un hijo o hija diga ‘quiero ser soldador’, en casa no se inicie una crisis».

Los más jóvenes, no obstante, ya se ven atraídos por la Formación Profesional, por lo que es cuestión de tiempo que se derriben esos prejuicios. «Participé en una mesa en la que estaba Microsoft España y aseguraba que ha dejado de contratar graduados universitarios porque no han tocado nada, no han hecho nada práctico», pone de ejemplo Eva Buch, que cree que el avance pasa por «trabajar en alianza para que se llegue a los coles y a los institutos y se puedan cambiar las cosas, pues hay cifras devastadoras como que solo un 6% de los contenidos que los niños ven en Primaria son mujeres». «Los jóvenes ya piensan que por qué tienen que pasar dos años en Bachillerato si no saben lo que van a hacer, cuando pueden ir a una FP y probar», agrega.

Los tres coinciden en que no solo se trata de atraer a las nuevas generaciones sino también de «recualificar» a profesionales de otros sectores y parados de larga duración. «La idea es que si hay alguien que ha perdido empleo que lo pueda recuperar. Desde la Fundación Naturgy no solo nos centramos en alumnos y alumnas de FP sino también personas que están en situación de desempleo para hacer formaciones profesionalizadas», informa Eva Buch, que asume que «es complicado ‘convencer’ a los adultos» pero se puede lograr, sobre todo con ejemplos. «Luego tienen testimonios de alguien que les dice que hay horarios, que tienen pagas extra, que hay conciliación o que les hacen indefinido el primer día. Y claro, se lo dicen a gente que, muchas veces, viene de una economía informal», apunta.

Futuro

Si se mira al futuro, en el horizonte se ve ya la Agenda 2030, un plan global centrado en el desarrollo sostenible. «Es muy complicado llegar a todo lo que se dice, pero sí hay que seguir trabajando en ello porque la energía cada vez es más necesaria», indica el subdirector xeral de Cualificacións, Planificación e Xestión da Formación Profesional. Es optimista y asegura que «vamos a llegar con muchas personas formadas y adecuadas». «El sector es una oportunidad evidente», revela.

La Fundación Naturgy trabaja para lograr que ese futuro sea «igualitario y equitativo, que no se deje nadie atrás y que la transición sea realmente justa». «Va a ser una oportunidad para toda la sociedad», sentencia Buch, que insiste en que se necesitan «chicas y mujeres» pero también «hombres y chicos jóvenes» porque «no hay gente» para cubrir tantas vacantes.

Pero «esto no es de mañana, es de ayer y de hoy», avisan Ignacio Baratech desde la Plataforma para el Empleo Verde. «La transición ecológica ya está aquí y no va solo de poner paneles solares fotovoltaicos, que también, sino que hay que rehabilitar las viviendas, hay que cambiar las ventanas, hay que cambiar los hábitos de consumo, y para eso hace falta muchísima gente».

Resume que «es verdad que hay que trabajar a medio y largo plazo con la Formación Profesional, con la universidad», pero también «hay que recualificar a mucha gente y activar a las personas que llevan muchos años en paro, porque ese es otro drama en este país, que es verdad que estamos casi en pleno empleo, pero el paro de larga duración cada vez se cronifica más». Comenta, como ejemplo, que la patronal de la construcción «habla de 700.000 personas que necesita a fecha de hoy para cometer los retos de rehabilitación con criterios de sostenibilidad del parque de vivienda de España», lo que le lleva a una reflexión para concluir: «O somos capaces de activar a estas personas y o traemos gente de fuera o yo no sé quién va a trabajar en este país dentro de diez años».