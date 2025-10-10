Izado de la bandera en O Parrote por la Fiesta Nacional

La Dársena de O Parrote acogió este viernes la parada militar por el Día de la Fiesta Nacional, que se celebra este domingo 12 de octubre. El acto estuvo presidido por el l general Marcial González Prada e incluyó honores, izado de bandera, homenaje a los caídos y un desfile por la explanada de O Parrote. En él participaron el Ejército de Tierra, Armada, Ejército del Aire y del Espacio y la Guardia Civil. Este día sirve para conmemorar el descubrimiento de América.