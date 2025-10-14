Música y educación en la nueva temporada de la Orquesta Gaos, con cinco conciertos en A Coruña

La Orquesta Gaos presentó este martes la programación de su 17ª temporada, que combina música, educación y compromiso social. La formación ofrecerá cinco conciertos en A Coruña, que arrancarán el 2 de diciembre, y estrenará una segunda sede en Cambados.

El director artístico y musical, Fernando Briones, explicó que la nueva temporada busca mantener su esencia colaborativa y cercana. La orquesta seguirá apostando por la participación de jóvenes talentos gallegos y por el trabajo conjunto con otras entidades. Una de las principales novedades será la vertiente formativa: Andrea Vilar ofrecerá introducciones didácticas antes de los conciertos.

El calendario comenzará el 2 de diciembre a las 20.00 horas con De Película!, el tradicional concierto solidario de navidad en el Palacio de la Ópera, en colaboración con la Fundación Padre Rubinos, el Coro Gaos y la Escuela de Danza Druida. El día 14, el cantautor Ismael Serrano compartirá escenario con la orquesta en Ismael Serrano Sinfónico, una fusión entre la canción del autor y el formato sinfónico.

Ya en 2026, el ciclo continuará en el Teatro Colón con Futuro (el 1 de marzo), una cita dedicada al talento joven que contará con los ganadores del Concurso de las II Xornadas de Frauta de Galicia. El día 19 de marzo, en el mismo escenario, se podrá disfrutar de Rossini, un homenaje a la figura del compositor italiano que incluirá Concierto para fagot y orquesta interpretado por Esteban García. El cierre de temporada será en el Colón el 28 de junio con Groove!, un cierre de temporada brillante con obras de Bernstein, Galliano, Copland e Márquez. El edil de Cultura, Gonzalo Castro, prometió que el Gobierno local «continuará apoyando a una de las formaciones sinfónicas de referencia en Galicia».