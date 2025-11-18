La ‘Biblia’ para los amantes del vino llega a A Coruña

A Coruña acogió este martes la presentación de la nueva Guía Vinos Gourmets, en una comida de prensa celebrada en Terreo encabezada por el presidente del Grupo Gourmets, Francisco López-Bago. El especialista recordó el carácter histórica de la publicación, «la guía decana del vino en España», que ya suma 41 ediciones y se prepara para un 2026 especial, coincidiendo con el 50 aniversario de la revista Club de Gourmets.

López-Bago subrayó la importancia del sistema de cata a ciegas, único en el sector, y el crecimiento de la llamada ‘Liga del 100’, que reconoce a los vinos puntuados con la máxima calificación.

Galicia volvió a ocupar un lugar destacado en la guía de este año con 147 bodegas que aparecen referenciadas, consolidándose como una de las comunidades más dinámicas del panorama vinícola nacional. La comunidad gallega destaca además por ser la cuarta con más vinos con una puntuación por encima de 80.

La nueva edición de la guía —ya disponible en librerías — reúne más de 5.000 vinos reseñados, actualiza la información de todas las denominaciones de origen e incorpora un nuevo Cuadro de Honor de vinos ecológicos. Además, estrena la categoría al Mejor Enólogo.

López-Bago anunció que Galicia estará en el próximo Salón Gourmets, que se celebrará en Madrid del 13 al 16 de abril.