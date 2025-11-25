Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Carolina Durante tocará en el Coliseum de A Coruña a finales de 2026

Concierto de Carolina Durante en la plaza de María Pita durante las fiestas de 2022.

Concierto de Carolina Durante en la plaza de María Pita durante las fiestas de 2022. / Víctor Echave

RAC

A Coruña

Carolina Durante tocará en el Coliseum de A Coruña el 12 de diciembre de 2026, dentro de su gira Fin de la aventura. El concierto empezará a las 21.00 horas y las entradas, desde 38,88 euros, se pueden adquirir en Ataquilla.com. El título de la gira, que acabará el 8 de enero de 2027 en el Movistar Arena de Madrid, hace referencia a su disco de 2024, Elige tu propia aventura, y la banda busca ofrecer una puesta en escena adaptada a grandes aforos pero «manteniendo la intensidad, la cercanía y la identidad».

