Carolina Durante tocará en el Coliseum de A Coruña a finales de 2026
A Coruña
Carolina Durante tocará en el Coliseum de A Coruña el 12 de diciembre de 2026, dentro de su gira Fin de la aventura. El concierto empezará a las 21.00 horas y las entradas, desde 38,88 euros, se pueden adquirir en Ataquilla.com. El título de la gira, que acabará el 8 de enero de 2027 en el Movistar Arena de Madrid, hace referencia a su disco de 2024, Elige tu propia aventura, y la banda busca ofrecer una puesta en escena adaptada a grandes aforos pero «manteniendo la intensidad, la cercanía y la identidad».
