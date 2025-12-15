Arranca la Conferencia Estatal de la Cultura en el Ágora de A Coruña
Durante estas dos jornadas pasarán por el Ágora más de 100 profesionales de distintos ámbitos del sector cultural
A Coruña se reivindica como enclave cultural del Noroeste en la VII Conferencia Estatal de la Cultura, que reúne en la ciudad a más de 100 profesionales del sector y que dio ayer comienzo en el centro Ágora. El concelleiro de Cultura, Gonzalo Castro, participó en la inauguración.
“A Coruña es hoy una ciudad con un ecosistema cultural diverso, profesionalizado y activo, tanto público como privado; una ciudad que aspira a ser capital cultural de la Galicia del futuro y uno de los referentes estatales en sectores culturais y creativos”, señaló el edil durante su intervención.
Durante estas dos jornadas pasarán por el Ágora más de 100 profesionales de distintos ámbitos del sector cultural, instituciones, entidades y empresas, tanto del ámbito público como del privado, así como personas interesadas en el estado actual de la gestión cultural y de los derechos culturales.
- Dos cadenas abren en Marineda City sus primeras tiendas en Galicia, donde habrá nuevas inauguraciones
- El auténtico sabor de China se extiende a Monte Alto: «Para nosotros, A Coruña es la ciudad ideal»
- Mirtha Aranda, repostera de Arteixo: «Me despedí de mi país haciendo 2.000 panetones para mis vecinos»
- El hombre muerto a cuchilladas en A Coruña había dado un botellazo en la cabeza a su agresor
- Detenido el presunto autor de un homicidio a cuchilladas en A Coruña
- El vigilante del Hospital de Oza, en A Coruña, que perdió parte de la oreja por el mordisco de un paciente: 'Se podría haber evitado
- Así está la clasificación de Segunda: una oportunidad para el Deportivo de recuperar el liderato
- Así se moverá el Deportivo en el mercado de invierno: una prioridad y muchas necesidades