Arranca la Conferencia Estatal de la Cultura en el Ágora de A Coruña

A Coruña se reivindica como enclave cultural del Noroeste en la VII Conferencia Estatal de la Cultura, que reúne en la ciudad a más de 100 profesionales del sector y que dio ayer comienzo en el centro Ágora. El concelleiro de Cultura, Gonzalo Castro, participó en la inauguración.

“A Coruña es hoy una ciudad con un ecosistema cultural diverso, profesionalizado y activo, tanto público como privado; una ciudad que aspira a ser capital cultural de la Galicia del futuro y uno de los referentes estatales en sectores culturais y creativos”, señaló el edil durante su intervención.

Durante estas dos jornadas pasarán por el Ágora más de 100 profesionales de distintos ámbitos del sector cultural, instituciones, entidades y empresas, tanto del ámbito público como del privado, así como personas interesadas en el estado actual de la gestión cultural y de los derechos culturales.