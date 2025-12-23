Juguetes para que ningún niño se quede sin regalos
Abanca y Afundación entregaron lo recaudado a entidades sociales
Abanca y Afundación entregaron este martes a Cáritas, Cruz Roja y la Fundación Madrina un lote de 2.340 juguetes nuevos en el marco de su campaña solidaria de Navidad Dibujar sonrisas. Las tres organizaciones sociales se encargarán ahora de repartir los regalos entre niños de familias que están viviendo momentos complicados, asegurando que tengan una sorpresa en sus casas el Día de Reyes. El reparto de juguetes se hará en distintas localidades de toda España.
