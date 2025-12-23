Una placa conmemorativa en A Coruña para recordar al músico Antón de Santiago
El acto contó con presencia de la familia y la actuación de la Coral Polifónica El Eco
El barítono, maestro y divulgador Antón de Santiago, fallecido en 2022, recibió un homenaje por parte del Concello de A Coruña, con el descubrimiento de una placa conmemorativa en la zona ajardinada de la Avenida Barrié de la Maza, junto a la Casa Sol. Este es un espacio simbólico donde ahora se guardará recuerdo a su influencia cultural en la ciudad. El acto, presidido por la alcaldesa, contó con presencia de la familia del músico y la actuación de la Coral Polifónica El Eco.
