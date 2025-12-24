Resumen de 2025 en A Coruña: Atropello múltiple, asesina en serie y fin de año negro

La rutina del 27 de agosto de 2025 se rompió sobre las 12.15 horas para seis personas que, justo en ese momento, cruzaban por el paso de peatones de la calle Juana de Vega, a la altura de la plaza de Mina. Entonces, sin que nadie pudiese preverlo, un coche que estaba estacionado en la zona reservada a los clientes de un hotel aceleró y se los llevó por delante. Los viandantes que no fueron alcanzados por el vehículo consiguieron cercar al conductor para que no huyese hasta que los agentes de la Policía Local llegasen al lugar. Entonces, se dieron cuenta de que el hombre sufría algún tipo de trastorno porque aseguraba que el coche estaba «teledirigido» y que lo controlaban «desde Quiroga».

Nacido en 1974 y vecino de A Coruña, fue detenido y trasladado a la unidad de Psiquiatría del Hospital de Oza, y el caso se investigó desde el principio como un atropello intencionado, ya que el autor reconoció que había embestido a la multitud. Al hombre se le practicaron las pruebas correspondientes para saber si había consumido alcohol y/o drogas, pero dio negativo en ambos exámenes.

De las seis víctimas, tres ingresaron en el Complexo Hospitalario Universitario A Coruña (Chuac) con heridas graves. Una niña de cuatro años fue trasladada al Materno Infantil y recibió el alta al día siguiente, al igual que un hombre adulto. En Traumatología se quedaron tres mujeres y un hombre de 75 años, que estuvo en la Unidad de Cuidados Intensivos hasta el 3 de septiembre y aún tuvo que pasar un mes más en el hospital hasta recibir el alta; fue el último que se fue a casa.

El suceso causó mucho impacto entre los vecinos, ya que el conductor aceleró contra los peatones sin importarle que, en aquel momento, estuviesen cruzando personas mayores, niños y hasta una familia con un carrito de bebé. El autor confeso de los hechos tenía antecedentes antiguos por resistencia y desobediencia a la autoridad, así como por daños a objetos. Está investigado por seis delitos de homicidio en grado de tentativa.

Una asesina en serie

Remedios Sánchez cumplía más de 144 años de condena en Teixeiro por haber asesinado a tres mujeres mayores, por cinco delitos de asesinato en grado de tentativa, siete delitos de robo con violencia y uno de hurto. En Cataluña, llevaba casi veinte años interna y, en 2025, empezó a disfrutar de permisos. En uno de ellos, de casi una semana, volvió a actuar tal y como lo había hecho en 2006, en Barcelona.

Remedios Sánchez, en su detención en 2006. / Joan Cortadellas

Según las primeras pesquisas, conoció a su víctima, una mujer de 91 años, residente en la avenida de Monelos, justo el día en el que la atacó, el 3 de octubre; la convenció para que la invitase a su casa y allí compartieron una infusión, tal y como registraron las cámaras de seguridad de la vivienda y, durante esa visita, Remedios atacó presuntamente a la mujer, que falleció por asfixia. Del piso se llevó unos 400 euros y posiblemente alguna joya. Después, se marchó del lugar en taxi y, sobre las ocho de la tarde, ya con otra ropa, acudió al Bingo de Cuatro Caminos. Inicialmente, la muerte fue declarada natural pero, unos días después, se abrió la investigación al ver indicios de criminalidad.

Fin de año negro

La recta final del año se tiñó de negro en A Coruña; el 25 de noviembre, una joven de 20 años, que viajaba de copiloto en un vehículo que circulaba de madrugada por Alfonso Molina, falleció después de que el coche impactase con un poste a la altura de San Cristóbal. Otra mujer, de 49 años, falleció también en Alfonso Molina al salirse de la vía el 15 de diciembre.

En el parque de Santa Margarita se produjo un homicidio el 13 de diciembre. En el transcurso de una trifulca entre dos hombres, uno atacó a otro con un arma blanca en la pierna y provocó su muerte. El sospechoso ingresó en prisión tras pasar a disposición judicial. El 21 de diciembre, una joven de unos veinte años falleció tras haber sido acuchillada en el cuello por un compañero de piso, en el Paseo de Ronda. El agresor prendió fuego también a un colchón. El 16 de diciembre, un hombre murió en Os Castros durante una intervención policial.