Resumen de 2025 en A Coruña: Estrella Galicia acelera en Morás

La inauguración en junio de la nueva fábrica de Estrella Galicia en Morás fue uno de los grandes hitos empresariales del año. El acto simbolizó la culminación de un proyecto largamente planificado y se produjo en un ejercicio marcado en Hijos de Rivera por la prudencia inversora, la moderación del crecimiento y la necesidad de reforzar estructuras productivas sólidas.

Ubicada en el polígono de Morás, en Arteixo, la planta supuso una inversión cercana a los 500 millones de euros, una de las mayores realizadas por una compañía gallega en la última década, que le acerca al liderato del sector cervecero nacional.

Concebida para alcanzar una capacidad productiva superior a los 900 millones de litros anuales, la instalación nació con vocación de largo plazo y con margen suficiente para acompañar el crecimiento futuro del grupo cervecero.

El complejo industrial destaca por su dimensión tecnológica y por la incorporación de sistemas avanzados de automatización, control logístico y eficiencia energética.

Desde su diseño se integraron criterios de sostenibilidad que permiten reducir consumos de agua y energía por hectolitro producido, un factor clave en un sector intensivo en recursos y cada vez más condicionado por exigencias medioambientales y regulatorias.

El impacto sobre el empleo fue otro de los elementos más relevantes. La fábrica de Morás generará más de 600 puestos de trabajo directos y varios miles de empleos indirectos vinculados a proveedores, transporte y servicios auxiliares. La instalación reforzó, además, el papel del área metropolitana de A Coruña como polo industrial agroalimentario de referencia en el noroeste peninsular.

La inauguración coincidió con la presentación de los resultados económicos correspondientes a 2024. Estrella Galicia cerró ese ejercicio con una facturación superior a los 900 millones de euros, prolongando una senda de crecimiento sostenido que se mantiene desde hace más de una década. El beneficio neto se situó en torno a los 90 millones de euros, reflejo de una gestión orientada al equilibrio entre expansión y rentabilidad.

Estas cifras aportaron contexto a la apuesta industrial de Morás. El aumento de ingresos permitió afrontar el esfuerzo inversor sin comprometer la estabilidad financiera, en un escenario marcado por tipos de interés elevados y mayores costes de financiación. La fortaleza del balance y la elevada capacidad de generación de caja explican la viabilidad de un proyecto de esta magnitud.

2025 dejó la imagen de una empresa capaz de transformar crecimiento económico en músculo industrial. La fábrica de Morás se convirtió en el símbolo de una estrategia basada en inversión productiva, arraigo territorial y visión a largo plazo, una combinación que explica por qué su inauguración trascendió lo local para formar parte del relato económico del año.