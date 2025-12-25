Resumen de 2025 en A Coruña: PSOE y BNG dejan atrás la cuestión de confianza

La negativa del BNG a respaldar la propuesta de presupuesto municipal presentada por el Gobierno municipal del PSOE para 2025 al considerar que había incumplido los acuerdos alcanzados para dar el visto bueno al de 2024 dio lugar a un comienzo de año agitado en el Concello de A Coruña, ya que la alcaldesa, Inés Rey, optó por formular en febrero una cuestión de confianza para salvar el rechazo de los nacionalistas a las cuentas.

Como era previsible, los dos grupos de la oposición, BNG y PP, votaron en contra de expresar su confianza a la regidora, pero también rehusaron promover una moción de censura contra Rey, ya que los nacionalistas descartaron aupar al jefe de filas de los populares, Miguel Lorenzo, a la Alcaldía.

Este hecho hizo posible que los socialistas aprobaran el presupuesto para este año y que, a partir de ese momento, se destensase la relación con el grupo que desde 2019 ha permitido que Rey dirija la política municipal coruñesa. A ello contribuyeron gestos del Gobierno local sobre reclamaciones formuladas por los nacionalistas, como desatascar la tramitación de las ordenanzas de movilidad y de playas, así como presentar el borrador de la nueva normativa sobre las terrazas, en la que se incluyen las características de las nuevas que se instalarán en la plaza de María Pita.

También fue notable la aprobación del proyecto urbanístico conocido como Parque del Agra, rechazado durante el pasado mandato, ya que constituía una reivindicación histórica del BNG. La recuperación de la sintonía con el grupo liderado por Francisco Jorquera se tradujo en la apertura de negociaciones para elaborar el presupuesto de 2026, el último que ejecutará en su totalidad el Ejecutivo municipal antes de las próximas elecciones, por lo que su contenido tendrá una especial relevancia.