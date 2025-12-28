Fin de año negro: Dos homicidios y dos muertas en accidente

La recta final del año se tiñó de negro en A Coruña; el 25 de noviembre, una joven de 20 años, que viajaba de copiloto en un vehículo que circulaba de madrugada por Alfonso Molina, falleció después de que el coche impactase con un poste a la altura de San Cristóbal. Otra mujer, de 49 años falleció también en Alfonso Molina al salirse de la vía el 15 de diciembre.

En el parque de Santa Margarita se produjo un homicidio el 13 de diciembre. En el transcurso de una trifulca entre dos hombres, uno atacó a otro con un arma blanca en la pierna y provocó su muerte. El sospechoso ingresó en prisión tras pasar a disposición judicial. El 21 de diciembre, una joven de unos veinte años, falleció tras haber sido acuchillada en el cuello por un compañero de piso, en el Paseo de Ronda. El agresor prendió fuego también a un colchón. El 16 de diciembre, un hombre murió en Os Castros durante una intervención policial.