samuel luiz: sentencia, absolución y recurso

Alejandro Míguez, pendiente del fallo del Tribunal Supremo

G. M. O.

En enero de 2025 se conoció la sentencia de la Audiencia sobre el crimen de Samuel Luiz, redactada en consonancia con el veredicto del jurado popular, Diego Montaña fue condenado a 24 años; Alejandro Freire, a 20; Kaio Amaral a 20 años y medio y Alejandro Míguez, a 10 como cómplice de asesinato. Tras la vista de apelación, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, absolvió a Míguez, pero falta todavía la decisión del Supremo, que deliberó sobre este crimen a principios de diciembre.

